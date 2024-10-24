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Учебный центр IBS запустил новую программу «Fullstack-тестировщик»

Учебный центр IBS запускает новую программу «Fullstack-тестировщик». Курс разработан опытными экспертами-практиками и готовит специалистов с универсальными навыками в области контроля качества программных продуктов. Он будет полезен как компаниям, заинтересованным в развитии своих сотрудников, так и кандидатам, которые хотят реализовать себя в ИТ. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Бизнесу нужны надежные ИТ-решения, поэтому на рынке растет спрос на Fullstack-тестировщиков. Эти специалисты способны быстро тестировать изменения, ускоряя процесс разработки и внедрения новых функций, а их умение работать с различными технологиями и инструментами позволяет им быть более гибкими и адаптивными.

Программа «Fullstack-тестировщик» создана экспертами из команды тестирования IBS. Она охватывает все аспекты тестирования ПО. Обучение рассчитано на пять-семь месяцев и подойдет специалистам с навыками работы в ручном тестировании.

В программу входят следующие модули: анализ требований: методы выявления ключевых аспектов проекта и формирования тестовой документации; функциональное и интеграционное тестирование: методики проверки приложений на разных уровнях; автоматизированное тестирование: современные инструменты, позволяющие ускорить процесс тестирования; работа с базами данных и API: приобретение опыта в области тестирования разных систем; навыки командного взаимодействия: обучение принципам работы в Agile-командах.

Обучение студентов происходит на реальных бизнес-кейсах, в разборе которых будут помогать опытные преподаватели — эксперты с многолетним опытом работы и успешной реализации проектов. Гибридный формат обучения — теорию студенты изучают самостоятельно в комфортном режиме, а практику проходят с тренером в онлайн-формате — позволит получить знания из первых рук и снять вопросы, возникающие в процессе. Кроме того, курс может быть адаптирован под корпоративные запросы. По завершении обучения все выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.

Владимир Гернер, директор учебного центра IBS: «Мы рады анонсировать запуск нашей новой программы «Fullstack-тестировщик». Курс разработан опытными экспертами, которые хорошо понимают, что нужно специалистам в этой области. В основе нашего обучения — практика. Слушатели получат доступ к современным методам и инструментам, будут обсуждать настоящие бизнес-задачи. Мы уверены, что такая программа будет полезна как компаниям, которые нацелены на развитие своих ИТ-талантов, так и кандидатам, которые хотят развиваться и работать в ИТ-отрасли».

«Компании стремятся ускорить процессы и повысить качество ИТ-продуктов, поэтому создание программы для Fullstack-тестировщиков стало закономерным шагом. Такие специалисты могут эффективно выполнять задачи по различным направлениям тестирования. Это позволяет находить ошибки на ранних этапах, сокращать время вывода продуктов на рынок и делать команды более эффективными», — отметил Денис Воденеев, директор отделения автоматизированного тестирования IBS.

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