САЕ-решение «Т1» включено в реестр российского ПО

Мультидисциплинарный инженерный анализ (CAE) холдинга «Т1» включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Разработкой решения занимается «Т1 Интеграция».

Включение сведений о продукте в реестр российского ПО предоставляет преференции правообладателям при участии в государственных и муниципальных закупках, а также позволит заказчикам применять продукт в рамках работ, подразумевающих использование доверенного ПО, и при выполнении государственных заказов, что особенно важно для высокотехнологичных отраслей.

CAE-решение «Т1» позволяет осуществлять междисциплинарный инженерный анализ с учетом самых актуальных требований российской высокотехнологической промышленности. Продукт используется для задач гидрогазодинамики, теплообмена, прочности, электричества, оптики, электромагнетизма и фотоники. Внедрение CAE-инструмента на ранних стадиях проектирования помогает повысить эффективность разработки и снизить затраты благодаря минимизации количества экспериментов и заблаговременному обнаружению проблем.

«Т1 Интеграция» собрала команду специалистов с опытом развития и внедрения инженерного софта, что позволило обеспечить новому продукту доступность и простоту использования. Решение может быть интересно не только профессиональным расчётчикам, но и широкому классу инженерных специалистов. CAE-решение «Т1» может быть включено в состав различных пакетов программного обеспечения CAD/CAE/PLM/EDA, что существенно расширяет сферу его применения, снижает материальные затраты компаний и сокращает время разработки новых инновационных изделий

«Мы создавали CAE-инструмент с опорой на запросы и отраслевые особенности российского бизнеса, чтобы промышленность могла ускорить процесс разработки сложных технических изделий, повысить их качество и надежность. Включение этого решения в реестр российского ПО — важный для нас этап. Этот шаг поможет не только расширить возможности использования решения, но и укрепит доверие крупных игроков российского рынка из различных индустрий», — сказал Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1 Интеграция».