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Росаккредитация приближается к 100% оценок в удаленном формате при оказании госуслуг

Росаккредитация в 2024 г. оказала 4,8 тыс. услуг по аккредитации и подтверждению компетентности с использованием видео-конференц-связи (96% от общего количества услуг с проведением выездных оценок соответствия заявителей и аккредитованных лиц критериям аккредитации). В 2023 г. дистанционно было оказано 3 тыс. услуг (95% от общего количества). Об этом CNews сообщили представители Росаккредитации.

Переход на дистанционный формат работы с аккредитованными лицами произошел в период пандемии COVID-19. Служба совместно с Национальным институтом аккредитации Росаккредитации реализовала решения по использованию видео-конференц-связи, разработала руководство по дистанционной оценке, провела ряд обучающих мероприятий, полностью перешла на электронный документооборот. В результате в 2020 г. 84% выездных проверочных мероприятий было проведено в дистанционном формате, а издержки, связанные с процедурами аккредитации, подтверждения компетенции и расширения области аккредитации, сократились на 30%. Срок оказания некоторых госуслуг сократился почти в четыре раза.

Временные и финансовые затраты при оказании услуг удалось снизить, в частности, из-за отмены командировочных расходов для выезда на место осуществления деятельности. У всех заинтересованных лиц также появилась возможность оценить объективность проверок и процесса оказания госуслуг после их проведения, так как видеозаписи хранятся пять лет.

Внедрение дистанционного формата оказания услуг наряду с другими мерами поддержки позволило в течение трех лет сократить расходы предприятий на 600 млн руб.

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