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Продуктовая розничная сеть «Холлифуд» перевела учет с «1С:ЗУП КОРП» 2.5 на «1С:ЗУП КОРП» 3.1 с помощью «1С-ИЖТИСИ»

Теперь сотрудники организации работают в актуальной учетной системе, которая поддерживается фирмой «1С». Об этом CNews сообщили представители «1С-ИЖТИСИ».

Компания «Холлифуд» — розничная сеть продуктовых магазинов и кулинарий в Омской, Тюменской, Новосибирской областях, а также на Урале.

Ранее предприятие работало в доработанной системе «1С:ЗУП КОРП» редакции 2.5. После того, как фирма «» прекратила поддержку программы, организация приняла решение перейти на «1С:ЗУП КОРП» редакции 3.1. Для реализации проекта обратились к фирме «1С-ИЖТИСИ». На выбор повлияли положительные отзывы от головной компании и выгодные условия по графику и стоимости работ.

В результате проекта был совершен перевод на актуальную редакцию программы «1С:ЗУП КОРП» и выполнен ряд доработок в системе.

Сотрудничество организаций прокомментировал руководитель ИТ отдела ООО «Холлифуд» Рафаэль Хафизов: «Мы благодарим компанию «1С-ИЖТИСИ» за качественную и оперативную реализацию проекта».

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