«Первый Бит» создал «Единое окно» для 500 сотрудников научно-производственного объединения «Композит»

Воронежский офис интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит» создал единую информационную систему для работы и коммуникации сотрудников НПО «Композит». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

«Композит» – российский производитель трубопроводов и трубопроводной арматуры для горного комплекса и гидромеханизации, гусеничных лент для снегоходов, строительной и сельскохозяйственной техники, а также цельнолитых шин.

Согласно запроса руководства компании, корпоративный портал на «Битрикс24» должен был стать «Единым окном» для доступа к корпоративной информации и сократить количество дублирующих операций между системами.

Решение интегрировали с решениями «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Документооборот» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Это позволило уменьшить количество программ, в которых работает каждый сотрудник, сэкономить рабочее время, исключить ручное дублирование информации в другие системы, минимизировать риски ошибок и потерь данных.

«Первыми запущенными блоками были «Задачи» и «Новостная лента». Сразу, после начала работы корпортала, сотрудники начали его активно использовать в повседневной работе. В нашей компании сильная корпоративная культура – новостная лента постоянно пополняется, информацией об изменениях внутренних регламентов, сотрудники используют чаты, бронирование переговорных, поздравления с днем рождения и другие коммуникативные функции», – сказал руководитель отдела разработки НПО «Композит» Никита Волобуев.

Также специалисты «Первого Бита» оптимизировали работу с клиентами НПО «Композит». В итоге, единая CRM-система и настроенные воронки стандартизируют работу менеджеров и не позволяют пропустить этапы сделки. Все ранее заведенные клиенты были выгружены из «1С», чтобы не приходилось вручную дублировать заявки из текущей базы. Также из «1С» в CRM транслируется поступление оплаты по сделке.

«Для отдела маркетинга создание единой CRM-системы с четкой и понятной воронкой – это первый шаг к адекватному расчету показателя эффективности рекламных кампаний. Следующим этапом работы с «Битрикс24» стало внедрение сквозной аналитики, которая помогла вывести на новый уровень взаимодействие отделов продаж и маркетинга: увеличить конверсии и качество лидов, анализировать наиболее эффективные каналы продаж, оптимизировать бюджет», – сказал руководитель отдела «Битрикс24» компании «Первый Бит» Никита Жигалов.

За шесть месяцев «Первому Биту» совместно с командой НПО «Композит» удалось реализовать перенос всех существующих бизнес-процессов компании на корпоративный портал «Битрикс24». Используя широкий функционал новой CRM, ряд перенесенных процессов доработали с целью максимальной реализации задач клиента.

Все три основные интеграции с 1С-системой приходилось разрабатывать самостоятельно – в функционал типового обмена между системами они не вписывались. Для успешной реализации проекта, команда воронежского офиса «Первого Бита» разработала несколько уникальных модулей «Битрикс24», а также доработала существующие.