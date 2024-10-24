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Компания Тринити, российский производитель серверного оборудования для построения ИТ-инфраструктур любого масштаба, является участником «CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра»

Решения Тринити — это надежные, высокопроизводительные российские серверы, разработанные для построения как обычных ИТ-систем, так и защищенных систем КИИ. Широкий модельный ряд и гибкие конфигурации серверов Тринити базируются на инновационных процессорных технологиях поколений Gen2, Gen3, Gen4/5. 19 моделей серверов Тринити внесено в реестр промышленной продукции Минпромторга, что позволяет осуществлять оперативное и качественное импортозамещение организациям из госсектора.

На форуме компанию представляет Дмитрий Рагушин, руководитель направления развития бизнеса Тринити. В рамках тематической секции «Импортозамещение» он выступит с докладом на тему «Серверные решения Тринити нового поколения». Эксперт расскажет о преимуществах российских серверов с процессорами последних поколений. Среди них: расширенные возможности для платформ искусственного интеллекта и задач машинного обучения, поддержка новейших стандартов памяти и интерфейсов, а также повышенная безопасность.

На выставке решений в рамках мероприятия Тринити представит собственный стенд с реестровыми серверными платформами и расскажет о преимуществах внедрения серверов в ИТ-инфраструктуру компании.

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