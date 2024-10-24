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Группа «Самолет» завершила проект по внедрению в «Стройцентр» системы операционного контроля качества строительства

Группа «Самолет» завершила проект по внедрению в компании «Стройцентр» системы операционного контроля качества строительства. Модуль платформы «Самолет 10D» увеличил эффективность технического надзора на 35%, а также на 40% улучшил контроль качества строительства на объектах.

Основной целью проекта было оптимизировать работу сотрудников технического надзора на площадке, предоставив им удобный инструмент, который позволит оперативно выявлять и отмечать замечания к качеству строительства или отделке помещений, а также отслеживать динамику их устранения в режиме онлайн. Система операционного контроля качества строительства является частью комплексного решения «Управление качеством» платформы «Самолет 10D», в него также входят продукты, отвечающие за внешнюю и внутреннюю приемку зданий и квартир. Решение ускоряет процесс фиксации и отработки замечаний, повышает уровень контроля на стройплощадке и, как следствие, позволяет избежать проблем с затягиванием сроков сдачи объектов. Система состоит из веб-версии и мобильного приложения, которое доступно для Android и iOS.

Внедренное решение позволило компании «Стройцентр» в несколько раз повысить производительность труда инженеров строительного контроля: новое ПО дает возможность фиксировать несколько десятков дефектов в день, в то время как раньше такой же объем работы занимал до пяти дней. Теперь это происходит моментально: достаточно в мобильном приложении создать кейс, и он сразу уходит в работу подрядчикам на площадке. Наличие шаблонов для типовых замечаний также ускоряет их фиксацию. Вся информация синхронизирована и доступна с любого устройства. Решение операционного контроля качества строительства позволяет фиксировать дефекты в приложении даже в условиях отсутствия интернета, что решает проблемы с удаленными объектами и перебоями со связью, которые периодически могут возникать в некоторых локациях.

Система контроля качества строительства предоставляет руководителю удобный доступ к аналитическим отчетам и дашбордам, где наглядно представлены сгруппированные данные за период, по дефектам и подрядчикам. Эта информация позволяет оценить эффективность деятельности инженеров на местах и общее качество работы подрядных организаций для принятия дальнейших решений.

«В строительном бизнесе надежность и качество имеют первостепенное значение. Важно, чтобы все работы были выполнены на максимально высоком уровне, и будущие жильцы остались довольны, но для бизнеса также важны сроки. По оценке «Самолета», до 5% бюджета проекта тратится на штрафы за просрочку и компенсации за строительные недостатки. Система операционного контроля качества — это удобный инструмент для бизнеса, который позволяет в ограниченное время кратно повысить качество строительства и сократить сроки до 20% за счет увеличения скорости фиксации и устранения замечаний», — сказал Дмитрий Самоходкин, управляющий партнер «Самолет Технологии».

«Наша компания выбрала решение «Контроль качества» платформы «Самолет 10D», и мы уже спустя довольно короткий промежуток времени увидели ощутимые результаты. Из-за сильно растянутого во времени процесса фиксации замечаний раньше нам не удавалось обрабатывать весь объем выявленных дефектов, что приводило к увеличенным затратам по гарантийным обязательствам. Сейчас мы устраняем практически 100% выявленных замечаний, ожидаем, что в будущем это позволит еще сильнее сократить наши издержки и значительно повысит качество конечного продукта для потребителя. Внедрить решение по контролю качества строительства было легко. Интерфейс простой и интуитивно понятный, наши специалисты через 10-15 минут работы с ПО понимали, как использовать все предложенные функции. Конечно, трудности возникают с любым новым продуктом, но мы оперативно решили их через техподдержку «Самолет Технологии», они постоянно были с нами на связи», — сказал Олег Габец, руководитель службы контроля качества строительства компании «Стройцентр».

«Платформа «Самолет 10D» предназначена для управления и автоматизации всего строительного цикла и на данный момент включает в себя несколько комплексных решений, закрывающих любые потребности в строительстве. Платформа доступна и как комплексная экосистема, и как самостоятельные решения для автоматизации отдельных процессов.

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