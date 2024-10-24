«Б1» автоматизировала наём стажеров и экспертов в системе «Поток Рекрутмент»

Группа компаний «Б1» автоматизировала все этапы найма при помощи системы «Поток Рекрутмент», учитывающей многоуровневый процесс подбора в компании. Сейчас работа по кандидатам ведется в едином информационном поле. Решение позволяет собирать оперативный фидбэк по каждому соискателю, подключая к обсуждению всех участников найма. В результате внедрения база кандидатов компании увеличилась в 4 раза.

Ранее рекрутеры компания «Б1» вручную обрабатывали резюме, что занимало много времени. Автоматизация значительно ускорила все ключевые этапы подбора — от создания вакансии до формирования оффера.

«Б1» использует следующие функции автоматизированной системы: интеграция с платформой видеоинтервью VCV, где происходит сама запись и автоматическая загрузка видеоинтервью кандидатов без участия рекрутера, а также хранение всех видеоматериалов в карточке кандидата; создание и автоматическая отправка персонализированных офферов для разных типов подбора с автоматической загрузкой данных кандидата; автоматическая отправка и предзаполнение данных кандидатов в анкете, настройка уведомлений о статусе анкеты; детальная аналитика по воронке найма, источникам кандидатов, отказам, времени закрытия вакансий и продуктивности рекрутеров.

В группе компаний «Б1» используется многоуровневый подбор персонала с уникальными этапами оценки: внутри компании многоуровневый процесс найма, включающий уникальные мероприятия. Например, это несколько видов оценки кандидатов. Для ее проведения компания использует специально разработанные кейс-методики, разнообразные тестирования: профессиональные и личностные. Особенностью также является и коллегиальное обсуждение по кандидату — когда финальное решение о работе принимают 4-5 менеджеров; видеоинтервью также является проверенным способом оценки соискателей. Его автоматизация освобождает у рекрутера ценное время на стратегические задачи; работа с резюме и персональными данными кандидата. Теперь при добавлении кандидата в базу «Поток Рекрутмент» кандидату автоматически отправляется согласие на обработку персональных данных, и система высылает напоминание, если кандидат согласие не предоставил. Статус наличия или отсутствия согласия отображается в карточке кандидата.

«Большую ставку мы делаем на начинающих специалистов. Уже много лет Б1 проводит различные карьерные активности для привлечения талантов: кейс-чемпионаты, работа с вузами, выставки вакансий. Чтобы не упускать ценных соискателей, мы активно используем инструменты цифровизации. Сегодня отклики со всех источников вакансий попадают в «Поток Рекрутмент». Формируются карточки кандидатов, в которых отображается вся нужная для рекрутера информация», — сказала Ангелина Ващенко, Sourcing Expert, компания «Б1».

В результате за три года работы в «Поток Рекрутменте» база кандидатов увеличилась в 4 раза; сегодня системой пользуются все рекрутеры и нанимающие менеджеры компании в 10 регионах страны; удалось выстроить прозрачный процесса найма — теперь можно изучить все действия на каждом из этапов; уменьшилось количество обращений к другим источникам хранения информации — теперь все заметки и напоминания хранятся в «Поток Рекрутменте».