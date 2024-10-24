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Аэропорт Домодедово и WMT Group завершили проект по внедрению и доработке CRM

WMT Group завершила проект по поддержке и доработке цифровой платформы для московского аэропорта Домодедово. Проект был направлен на совершенствование технологий управления маркетингом и коммуникациями.

На основе пользовательских сценариев и требований от Домодедово были произведены работы по поддержке и совершенствованию многофункциональной платформы с последующей автоматизацией маркетинговых процессов. Дополнительно приступили к реализации системы оповещений о статусах грузовых перевозок, статусе движения грузов, отправки документов и выдачи грузов.

Команда WMT Group участвовала в настройке гибкой системы сбора отчетности коммуникаций, системы автоматизированного сбора и анализа показателей оборудования, выявления отклонений от нормы и автоматического оповещения ответственных лиц для максимально быстрой ликвидации сбоев. Также модифицировали штатные механизмы создания онлайн-встреч с гибкой настройкой параметров, с уточнением предметов встреч, услуг на этапе предложения для полной прозрачности всех этапов сделок и коммуникации с клиентами.

«Изначально целью внедрения CRM системы было повышение прозрачности работы менеджеров аэропорта и логирование их взаимодействия с партнерами и клиентами. Коллеги из WMT Group интегрировали платформу в наши бизнес-процессы, – сказал управляющий директор «Домодедово Интегрейшн» Илья Чернякович. – В результате модернизации мы поставили на контроль не только коммерческие, но и другие внутренние процессы корпорации в сфере продаж и маркетинга. Итогом большой работы стало улучшение качества взаимодействия с клиентами, сокращение времени принятия решений, повышение эффективности работы сотрудников.

«Мы рады, что смогли помочь аэропорту Домодедово в доработке проекта, мы рассматриваем наше партнерство как стратегическое и намерены продолжать совместную работу в области проектов цифровой трансформации и импортозамещения, которые направлены на повышение эффективности бизнес-процессов и их автоматизации, – сказал Михаил Краснов, управляющий директор WMT Group.

В результате сотрудничества в аэропорту Домодедово внедрен автоматизированный механизм оперативного контроля готовности производственного оборудования к работе, а также ускорен процесс принятия решений и документооборот в рамках взаимодействия с партнерами.

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