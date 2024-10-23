Типография «БелИнтерМаркет» ускорила обработку заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2»

«Армекс» автоматизировала работу «БелИнтерМаркет», белорусского полиграфического предприятия. Система «1С:Управление компанией 8 для Беларуси» с интегрированным модулем «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» помогла организовать оперативное управление производством, обеспечить точный учет затрат и расчет себестоимости каждого заказа с учетом технологических норм и расходов на приладку оборудования. Заказы обрабатываются на 30% быстрее. Материалы в производстве расходуются более экономно, запасы снижены. Обеспечена прослеживаемость сырья, усилен контроль качества готовой продукции. Руководство оперативно получает информацию, необходимую для развития бизнеса и повышения прибыли.

«БелИнтерМаркет» — производитель рулонных этикеток. Кроме того, компания поставляет на белорусский рынок принтеры для печати этикеток, маркировочное и этикетировочное оборудование, обслуживает и продает комплектующие и расходники к ним. Типография сотрудничает с передовыми европейскими и азиатскими поставщиками.

Компания начинала с печати бланков, а затем расширила производство и начала выпускать этикетки для пищевой и промышленной продукции, а также незапечатанную этикетку для торговли. С ростом производства увеличилось количество заказов. При этом работа производственных подразделений не была автоматизирована: печатные цеха для управления и учета применяли электронные таблицы, а отдел постпечатной обработки вел записи на бумаге. Данные производства — объемы выпуска, затраты, выработка персонала — приходилось собирать из разных источников вручную. Это занимало много времени, возникали ошибки. Было сложно рассчитывать себестоимость заказов, планировать и контролировать выпуск продукции.

Предприятию стала необходима новая информационная система, которая позволила бы объединить работу подразделений. Требовалось организовать оперативный учет и контроль обработки заказов на всех этапах, обеспечить точный расчет себестоимости с учетом технологических норм и расходов на приладку, а также подготовку управленческой отчетности для оценки эффективности как отдельных подразделений, так и каждого менеджера.

Новую информационную систему было решено создать на основе «1С:Управление компанией 8 для Беларуси» и «1С:УНФ 8. Полиграфия 2». Партнером по внедрению стала компания «Армекс».

В ходе проекта была создана единая для всех подразделений интегрированная система управления, подключены сканеры штрихкодов, организован обмен данными с «1С:Бухгалтерией», в соответствии с потребностями типографии в систему добавлены специализированные отчеты для оценки работы сотрудников и оборудования.

По итогам проекта оптимизировано управление производством. Все данные о работе производственных подразделений фиксируются в системе на местах и транслируются в мастер-систему для дальнейшей обработки: планирования закупок, отгрузок, ремонтов, формирования документов и отчетов, расчета сдельной зарплаты и т. д. Количество ошибок в производственном учете сократилось на 80%, что положительно сказалось на работе всех смежных подразделений

Внедрена эффективная система штрихкодирования, реализован порулонный учет материалов. Сотрудники производства теперь в реальном времени фиксируют расход материалов, а руководство получает актуальные данные об остатках материалов и может задействовать их для печати конкретных заказов. Это помогает максимально эффективно использовать каждый рулон, что сокращает количество обрезков и складских запасов.

При отгрузках сотрудники также сканируют штрихкоды на рулонах и поддонах. В итоге выпуск готовой продукции четко контролируется, отгрузки ускорились.

Обеспечен точный контроль затрат по заказам с детализаций до каждого использованного в производстве рулона. Отделу качества это дает возможность оперативно отслеживать брак и своевременно выводить дефектные партии материалов из производства. Кроме того, точный расчет себестоимости и рентабельности помогает выявлять наиболее рентабельную продукцию и развивать выгодные направления бизнеса.

Усилен контроль работы персонала и оборудования. В системе в любой момент можно получить информацию о том, кто, в какое время и с каким заказом работал, какой погоннаж прошел по каждой единице оборудования, какова текущая загрузка, какие машины, почему и сколько времени простаивали. Это позволяет рационально планировать работу персонала, точно рассчитывать премии и сдельную заработную плату, своевременно выполнять работы по техобслуживанию машин и обновлять запчасти и комплектующие.

Кроме того, обеспечено оперативное и безошибочное формирование локализованных документов с учетом правовых норм Республики Беларусь.

Анна Лялько, экономист компании «БелИнтерМаркет», отметила: «Внедрение системы „1С:Управление компанией 8 для Беларуси“ с интегрированным модулем „1С:УНФ 8. Полиграфия 2“ существенно снизило влияние человеческого фактора на рабочий процесс, ускорило подготовку производственной отчетности, помогло минимизировать расход сырья и повысить качество готовой продукции. Мы смогли усилить контроль за производственными процессами, а удобные управленческие отчеты помогают нам находить эффективные решения для развития компании и выхода на новый уровень прибыли».