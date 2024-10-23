Статический анализатор кода со встроенным искусственным интеллектом SASTAV от ITD Group сокращает время устранения уязвимостей в 8,5 раз

Компания ShiftLeft Security (входит в ITD Group) представляет решение для безопасной разработки — статический анализатор исходного кода SASTAV. Особенность продукта заключается в наличии ИИ-ассистента, который снижает нагрузку на специалистов за счет минимизации времени и трудозатрат на триаж результатов сканирования, а также выдачи рекомендаций по внесению конкретных изменений прикладного характера: модифицировать код можно через функцию copy/paste. Об этом CNews сообщили представители ITD Group.

SASTAV автоматически проверяет нескомпилированный код на всех поддерживаемых языках. Для ускорения процесса устранения уязвимостей команда ShiftLeft Security разработала методику КАИВ (каскадная ИИ-валидация дефектов кода), которая предусматривает наличие ИИ-ассистента для автоматизации работы с результатами анализа. Методология КАИВ позволяет исключить избыточные срабатывания, оставляя только критически важные уязвимости, требующие внимания разработчика.

ИИ-ассистент играет ключевую роль в сокращении ручной работы. Он помогает разработчикам сосредоточиться на действительно важных проблемах, ускоряя процесс исправления, и, таким образом, сокращая время вывода продукта на рынок.

SASTAV доступен как локальное ПО, устанавливаемое через докер-контейнеры или в K8s. Продукт работает с популярными языками программирования, такими как Java, C#, Python, PHP и пр. на всех версиях Linux, соответствующих требованиям российских регуляторов. Установка SASTAV занимает 20 минут. Продукт способен сканировать до 2 млн строк кода в час.

SASTAV встраивается в существующий процесс разработки. Решение поддерживает интеграцию с помощью API с популярными системами автоматизации процессов.

Совладелец группы компаний ITD Group Ксения Калемберг: «Разработчики ПО зачастую ориентируются на выполнение технического задания и реализацию функционала продукта и не всегда имеют возможность уделить достаточное внимание вопросам безопасности кода как в силу сжатости сроков проекта, так и в связи с необходимостью привлечения специалистов более высокой квалификации, способных разобраться в вопросах ИБ. Создавая анализатор SASTAV, мы искали возможности снижения трудозатрат на поиск и устранение дефектов кода и обеспечения безопасности разрабатываемого ПО. Тестирование показало, что использование методики КАИВ с ИИ-ассистентом позволило снизить количество выявленных уязвимостей, требующих вмешательства человека, в 8,5 раз».