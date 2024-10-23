«Нота» и «Лаборатория Числитель» обеспечат безопасное управление контейнерными средами

Российские разработчики ПО «Нота» (холдинг «Т1») и «Лаборатория Числитель» подтвердили совместимость решений «Нота Купол. Контейнеры» и «Штурвал». Платформа «Штурвал» упрощает и автоматизирует работу с контейнерными приложениями, а продукт компании «Нота» обеспечивает безопасность среды для разработки. Интеграция решений обеспечит заказчикам, эксплуатирующим платформу «Штурвал», высокий уровень безопасности работающих в ней ИТ-систем.

Совместное использование продуктов гарантирует соответствие современным требованиям ИБ, которые регуляторы рынка предъявляют к крупным компаниям и госорганизациям. «Штурвал» позволяет автоматизировать рутинные операции и организовать безопасную среду для разработки новых сервисов и быстрого вывода продуктов на рынок. Визуализация процессов разработки и использования ресурсов, интегрированная в «Нота Купол. Контейнеры», помогает значительно сократить затраты на эксплуатацию контейнерных сред в изолированном окружении.

«Благодаря подтвержденной совместимости продуктов «Нота Купол. Контейнеры» и «Штурвал» мы готовы предоставить крупным игрокам российского рынка комплексные технологии контейнеризации, которые отвечают современным требованиям информационной безопасности и отказоустойчивости. Интеграция позволяет ИБ-специалистам своевременно реагировать на найденные уязвимости в непрерывном цикле разработки. Кроме того, автоматизация рутинной работы с инфраструктурой дает сотрудникам возможность сосредоточиться на разработке бизнес-приложений и ускорить релиз новых сервисов», — сказала Карина Леженина, владелец продукта «Нота Купол. Контейнеры».

«Со стороны крупных компаний мы наблюдаем растущий спрос на использование как инструментов оркестрации, так и наложенных средств информационной безопасности, обеспечивающих защищенность кластеров Kubernetes и запущенных приложений. Сотрудничество с Нота позволит нам предлагать пользователям набор актуальных инструментов для эффективной работы с контейнерными средами, особенно при наличии высоких требований к ИБ», — сказал Александр Чистов, директор по продуктам «Лаборатории Числитель».