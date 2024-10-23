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MONT включил в линейку продуктов для управления проектами и компанией решения EvaTeam

Группа компаний MONT заключила дистрибьютерское соглашение с разработчиком решений для управления проектами и компанией под брендом EvaTeam. Партнеры MONT получат полный доступ к продуктам, являющимся полноценной заменой зарубежных ИТ-решений, таких как Jira, Confluence, Microsoft Project, а также набор инструментов по подбору, внедрению и интеграции. Об этом CNews сообщили представители MONT.

EvaTeam развивает свою линейку и делает сервисы функциональнее Jira и Confluence. Так, сервис EvaProject предназначен для управления компанией, проектами и задачами, имеет готовую интеграцию с GitLab/GitHub, AD, поддерживает все популярные методологии управления (Agile, Scrum, Kanban и другие), а также импорт данных в один клик. В отличии от зарубежного аналога Jira EvaProject пригоден для работы разных отделов – от разработки ПО до бухгалтерии.

Еще один флагманский сервис – EvaWiki – полностью замещает, а также расширяет функциональность Confluence для управления всей информацией по проектам. Он может применяться в разных отделах компании, сервис обеспечивает все необходимые инструменты для создания публичных и внутренних баз знаний.

EvaServiceDesk – это аналог Jira Service Management для сервисной модели управления не только в IT-подразделениях, но и в других внутренних отделах. Он позволяет управлять заявками от сотрудников и клиентов, соблюдать SLA, управлять инцидентами и многое другое.

Все сервисы EvaTeam совместимы с российскими операционными системами, а также находятся в реестре ПО Минцифры России.

«Компания MONT всегда старается предлагать своим партнерам широкий выбор ПО из самых разных сегментов. Проанализировав рынок, мы поняли, что большой популярностью пользовались решения австралийского вендора Atlassian – среди отечественных производителей ПО продукты EvaTeam стали их наиболее близким аналогом. Сегодня решения вендора становятся более функциональными, чем Jira и Confluence. Также EvaTeam может заменить Microsoft Project, который тоже не доступен сейчас заказчикам из РФ», – сказала Екатерина Карповская, менеджер по продуктам EvaTeam, MONT.

«Цифровое пространство продуктов EvaTeam дает возможность командам и компаниям в России быстро и без лишних сложностей перейти с решений Atlassian. Пользователям не придется долго привыкать к ним – интерфейс и функциональность сервисов EvaTeam близки к Atlassian», – отметил Роман Мыскин, коммерческий директор EvaTeam.

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