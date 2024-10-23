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«МегаФон»: работа из дома набирает популярность в Марий Эл

Все больше жителей республики выбирают гибкий график и возможность трудиться из дома. В III квартале 2024 г. трафик на сайты фриланса в регионе увеличился на 15% год к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Август стал самым активным месяцем для удаленных работников с начала 2024 г., сообщают аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенные данные абонентов.

Чаще новые заказы абоненты оператора из республики ищут на фриланс маркетплейсе Kwork.ru — на него приходится более 50% от всего использованного трафика на тематических сайтах. В тройку лидеров также вошли биржа fl.ru и ресурс freelance.ru, которые занимают долю по 17% и 10% соответственно. Жители региона предпочитают выполнять свои рабочие задачи в будние дни — преимущественно со вторника по пятницу.

«Удаленный формат работы открывает новые возможности, особенно для жителей сельской местности, где доступ к некоторым вакансиям часто ограничен. За последний год интернет-трафик в деревнях и селах республики увеличился на 39%. Доступ к высокоскоростному интернету — один из ключевых факторов, способствующих переходу на ″домашнее″ трудоустройство. Мы ежедневно работаем над развитием и улучшением сети как в городах, так и в отдаленных населенных пунктах, чтобы каждый человек, независимо от места проживания, мог добиться успеха в своей профессиональной деятельности», — сказал Алексей Кошкин, директор «МегаФона» в Марий Эл.

С начала 2024 г. «МегаФон» активировал дополнительный низкочастотный слой LTE на базовых станциях в 50 населенных пунктах 13 районов республики. Это решение позволило увеличить радиус покрытия до 10 км и усилить проникновение сигнала в здания. Чтобы обеспечить достаточную емкость и обслуживать растущий трафик, технические специалисты развернули также специальный высокочастотный слой на сотне телеком-объектах.

Помимо этого, ранее в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства — УЦН 2.0 сеть «МегаФона» впервые появилась в 22 населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек.

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