«Лига Цифровой Экономики» внедрила сервис «Контур.Толк» для онлайн-коммуникаций

«Лига Цифровой Экономики» внедрила в работу отечественный сервис для онлайн-коммуникаций «Контур.Толк». Более 6000 сотрудников компании ежедневно используют его для организации совещаний, обучающих мероприятий и конференций с клиентами. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

После ухода с рынка зарубежных поставщиков ПО в сфере корпоративных коммуникаций «Лига Цифровой Экономики» приняла решение о переходе на отечественный сервис. Среди ключевых требований к продукту — возможность настроить SSO, наличие мобильного приложения для всех платформ, деление на группы внутри конференции и интеграция с SIP-терминалами. Специалисты «Лиги» протестировали пять российских решений, но в итоге выбор был сделан в пользу «Контур.Толка».

С переходом на «Контур.Толк» сотрудники «Лиги» смогли создавать встречи по своему графику и не зависеть от коллег — в зарубежном сервисе такая возможность была ограничена. Плагин решения, разработанный для почтового клиента компании, упростил планирование встреч: ссылка генерируется автоматически, а информация отображается в календаре.

Используя открытый API сервиса, команда «Лиги Цифровой Экономики» разработала чат-бот, который позволяет сотрудникам генерировать ссылки на встречи в мессенджере: это удобно, если нужно связаться с коллегой в командировке или в дороге.

После каждой встречи чат автоматически очищается, а переписка сохраняется в разделе «Артефакты». Нужную информацию легко найти по истории встреч: сообщения из чата и видеозаписи помогают восстановить контекст разговора.

Иван Старункин, директор по информационным технологиям «Лиги Цифровой Экономики»: «Ранее мы использовали зарубежный сервис, но у него были ограничения для ряда учетных записей, что вносило определенные неудобства в работу. Когда начались сложности с оплатой по другим зарубежным ресурсам, приняли решение о подстраховке и задействовали российский продукт».

Дмитрий Должик, руководитель отдела поддержки корпоративных информационных систем «Лиги Цифровой Экономики»: «Изначально у «Контур.Толка» не было мобильного приложения, что являлось блокирующим фактором для нас. Через несколько месяцев специалисты разработчика связались с нами и рассказали о нововведениях и, что самое важное, мобильном приложении. После этого мы в пилотном режиме запустили отечественный сервис параллельно с иностранным, а через год полностью перешли на «Контур.Толк».

Иван Старункин, директор по информационным технологиям «Лиги Цифровой Экономики»: «Мы активно внедряем современные отечественные решения в самых разных коммерческих и государственных структурах. При этом перед нами стоят в общем-то те же вызовы, что и перед большинством наших клиентов, если говорить о цифровизации. В части корпоративных коммуникаций компании было важно перейти на российское ПО, которое не уступает зарубежным аналогам и не вызывает сложностей с оплатой. В результате мы внедрили «Контур.Толк», который обладает даже более широкой функциональностью и обеспечивает качественную и бесперебойную коммуникацию между сотрудниками, партнерами и клиентами по всей стране».

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Мы развиваем «Контур.Толк» как пространство для коммуникаций — это позволяет перевести рабочее взаимодействие в единую защищенную среду. Вместе с возможностями для онлайн-встреч пользователям доступны корпоративный мессенджер, платформа для вебинаров и онлайн-доски. Рады, что ведущие российские организации, в числе которых «Лига Цифровой Экономики», повышают эффективность процессов с помощью нашего сервиса».