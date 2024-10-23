Custis представила новый продукт по управлению расписаниями в логистике

Компания Custis представила новый продукт по управлению расписаниями в логистике.

В рамках внедрения в одной из торговых сетей продукт по управлению расписаниями позволил ускорить доставку заказов на сложных маршрутах до 20% и снизить затраты на логистику, утверждают в Custis. А также более чем в 6 раз увеличить количество цепей поставок, задействованных в работе логистической системы, что обеспечивает необходимые ресурсы для расширения и масштабирования бизнеса.

Решение Custis разработано для ритейлеров, использующих различные каналы продаж и сложные логистические схемы, которые позволяют формировать индивидуальные расписания для каждой технологии обработки заказов.

Функционал продукта включает разработку автоматических расписаний, одним из ключевых преимуществ которых является существенное улучшение качества планирования на всех этапах исполнения заказов клиентов, а также заказов на пополнение товарных запасов магазинов и складов. Решение Custis обеспечивает полную прозрачность процессов и позволяет специалистам по цепям поставок контролировать ресурсы в реальном времени, оперативно реагируя на отклонения.

Интеллектуальная настройка расписаний под различные типы заказов и технологии обработки учитывает особенности логистических операций для достижения максимальной эффективности. Процесс планирования ресурсов и сроков поставок обеспечивает точный прогноз по времени доставки товаров в магазины, что оптимизирует использование ресурсов и минимизирует простои.

Решение Custis предусматривает улучшенную поддержку уже применяемой технологии Ship-to-Store, которая позволяет доставлять заказы, сделанные в цифровых каналах, напрямую в магазины, минуя промежуточные склады. Это, в свою очередь, повышает эффективность использования магазинов как пунктов выдачи заказов.

Функционал решения позволяет включать розничные магазины в общую схему планирования логистических ресурсов, что делает их не только точками продаж, но и важными элементами логистической сети. Клиенты имеют возможность заказывать товары онлайн и забирать их в удобном магазине. А возможность подключения к расписаниям пунктов выдачи партнёров, таких как «Почта России», 5Post, Wildberries, предоставляет клиентам более широкий выбор.

«Изменение потребительского поведения, расширение вариантов технологий обработки заказов и отправлений курьерскими компаниями ведут к росту требований для ритейлеров по организации доставки товаров клиентам. Наше решение не только ускоряет процессы доставки, но и делает их более гибкими и адаптированными к потребностям клиентов. Это важный шаг в цифровой трансформации логистики, который открывает новые возможности для ритейлеров», — отметил Роман Алексеев, руководитель практики «Цепи поставок», руководитель дирекции архитектуры и бизнес-анализа Custis.