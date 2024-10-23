«Аэродиск» и кафедра защиты информации ФРКТ МФТИ запускают обучение работе с системой виртуализации vAIR

Компания «Аэродиск», разработчик решений для хранения данных и виртуализации, объявила о начале сотрудничества с Московским физико-техническим институтом (МФТИ), одним из технических вузов России. В рамках партнерства студентам старших курсов будет предоставлен доступ к российской системе виртуализации vAIR для проведения учебных исследований и выполнения дипломных работ. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Система vAIR (гипервизор и расширение до гиперконвергентного уровня) будет развернута на локальной инфраструктуре университета в рамках учебного кластера из трех узлов (нод). Программное обеспечение будет предоставлено полностью бесплатно на один год по обычной схеме, включая создание учетной записи МФТИ как стандартного бизнес-пользователя с подключением к системе технической поддержки «Аэродиска». Это даст студентам возможность напрямую взаимодействовать с техническими специалистами компании.

Студенты старших курсов, которые готовятся к защите дипломных работ, смогут использовать vAIR для создания макетов виртуальных инфраструктур, проведения исследований по соответствию решения требованиям регуляторов в области информационной безопасности и разработки рекомендаций по защите виртуализированных сред.

«Проект предоставляет возможность глубокого практического ликбеза по виртуализации на практике. Стартовав с базы (что такое хранилища, виртуальные диски qcow2 и raw, виртуальная ОЗУ и ЦПУ, как устроена ролевая модель и т.д), можно подняться до довольно продвинутого уровня. Учащиеся смогут узнать, что такое гиперконвергент и как презентовать выделенные хранилища с систем хранения данных, как поддерживать нужный уровень отказоустойчивости ВМ, какие параметры нужно настроить для разных видов ОС», — сказал Александр Калинин, менеджер по продукту компании «Аэродиск».

На базе vAIR также будут проводиться научно-исследовательские работы по теме защиты платформ виртуализации, включающие практическое выявление недостатков и выработку способов их устранения.

«Для нас важно, чтобы студенты не просто предлагали теоретически обоснованные решения, но и имели возможность реализовать их на практике, чтобы практикой проверить их эффективность и адекватность задаче, — отметила доцент кафедры защиты информации ФРКТ МФТИ, к. ф. н. Светлана Конявская. — Система vAIR станет отличной базой для выполнения научно-исследовательских и дипломных работ, и мы уверены, что это сотрудничество откроет нашим студентам новые возможности в области управления ИТ-инфраструктурой на базе российских решений».

В перспективе планируется расширение проекта и внедрение аналогичных инициатив в отношении систем хранения данных (СХД) и других продуктов «Аэродиск», а также привлечение к сотрудничеству других вузов.

«Мы видим, что на рынке уже есть значительный интерес к подобным образовательным проектам, и уверены, что наш опыт и технологии помогут будущим специалистам лучше подготовиться к профессиональной деятельности. Мы стремимся не только создавать инновационные продукты, но и содействовать подготовке новых поколений специалистов в ИТ-сфере. Проект с МФТИ является вкладом в будущее российских администраторов и инженеров ИТ-инфраструктуры, которые в процессе обучения смогут познакомиться с передовыми решениями отечественного рынка», — сказал Евгений Глушко, руководитель группы разработки компании «Аэродиск».