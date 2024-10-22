В SberCRM теперь можно обмениваться документами с контрагентами

В SberCRM появился встроенный модуль для подключения к популярным системам электронного документооборота (ЭДО) «Сфера. Курьер» (разработка «СберКорус») и «Диадок» («СКБ Контур») — теперь их можно настроить без дополнительной разработки и помощи интеграторов.

В результате пользователи SberCRM сейчас могут обмениваться юридическими и платёжными документами с контрагентами прямо внутри системы — переходить на другие платформы больше не нужно. Рабочее место легко настроить под себя с помощью встроенного конструктора, навыки программирования для этого не требуются.