T2 запускает технологию VoLTE на отечественном оборудовании

T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в 23 регионах присутствия, в восьми из них сервис реализован с применением решений российского разработчика НТЦ «Протей». В доступных районах VoLTE уже пользуется более половины клиентов оператора, а голосовой трафик в сети 4G составил 53% от всего «голоса». До конца 2024 г. Т2 запустит технологию во всех регионах присутствия. Об этом CNews сообщили представители T2.

Т2 начал масштабный разворот технологии на регионы в августе 2024 г.. За первый месяц работ оператор покрыл VoLTE два региона, в сентябре 2024 г. – шесть, за три недели октября 2024 г. – еще 15. В течение этого времени специалисты Т2 последовательно открывали доступ к VoLTE различным группам клиентов и проводили тесты корректности работы технологии и тарификации. В процессе подключения оператор тесно сотрудничал с НТЦ «Протей», который более 20 лет занимается разработкой и производством программно-аппаратных продуктов для сферы телекоммуникаций и комплексной безопасности. Партнерство позволило внедрить Voice over LTE с использованием компонент отечественного производителя уже в восьми регионах присутствия оператора, включая Томск, Улан-Уде, Оренбург, Курган, Биробиджан, Екатеринбург, Иваново и ХМАО.

Помимо перечисленных территорий, VoLTE стала доступна в Горно-Алтайске, Пензе, Чебоксарах, Кирове, Саратове, Ижевске, Самаре, Ярославле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Йошкар-Оле, Краснодаре, Майкопе, Барнауле и Саранске. На текущий момент сервисом уже пользуется 51% клиентов, при этом голосовой трафик в сети LTE охватывает около 53% всех звонков в доступных регионах.

Оператор продолжает работу по включению VoLTE, в планах до конца 2024 г. сделать услугу доступной во всех регионах присутствия.

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые вызовы по сети 4G, обеспечивать при этом непрерывное подключение к интернету, быстрое соединение с вызываемым абонентом и высокое качество передачи речи. Вызов на VoLTE тарифицируется как обычный голосовой трафик. Для использования звонков в 4G клиенту достаточно включить опцию VoLTE в настройках своего смартфона, но в ряде случаев технология запускается автоматически. Звонки в сети LTE при этом не расходуют включенный в тариф пакет мобильного интернета. Другое важное преимущество – медленный расход ресурса аккумулятора, так как смартфону теперь не нужно переключаться в стандарт 2G/3G.

Алексей Дмитриев, технический директор Т2: «Запуск VoLTE становится логичным продолжением всех масштабных работ, которые Т2 провела в 2024 г. Мы видим в этом шаг вперед и возможность для наших клиентов оценить новый опыт общения без прерывания подключения к сети интернет. Переход на VoLTE – это очередной этап нашего пути к дальнейшему развитию и улучшению качества связи для наших пользователей. В этом мы преследуем глобальную цель – обеспечить абонентов современными сервисами и возможностями, которые могут стать частью их повседневной жизни».

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «В наших интересах – соответствовать требованиям клиентов. Сейчас потребление дата-трафика настолько велико, что оставаться без подключения к интернету даже на недолгое время в процессе общения голосом для клиентов уже может показаться неудобным. Мы совместно с техническим департаментом поставили большую задачу – охватить технологией VoLTE регионы присутствия Т2 до конца года. Рост потребления услуги в регионах, в которых сервис уже доступен, показывает, что мы двигаемся в правильном направлении».

Владимир Фрейнкман, вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса ООО «НТЦ Протей»: «Сотрудничество с Т2 – это важный стратегический шаг для повышения технологической независимости страны и необходимый ответ на вызовы текущей ситуации. И это только часть масштабной совместной работы. Возможности российских разработчиков оказались соразмерны требованиям оператора уровня Tier1, что подтвердили итоги опытной эксплуатации. Техническая экспертиза обеих сторон, несомненно, выросла благодаря этому проекту, а абоненты получили доступ к современным сервисам».