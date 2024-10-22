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РОСА представляет Dynamic Directory 4.0

Российский разработчик ИТ-экосистем компания РОСА представляет новую версию системы управления службой каталогов Dynamic Directory 4.0. Новый релиз поддерживает работу на базе данных LDAP lmdb +. Благодаря этому и с учетом внутренней оптимизации кода производительность в некоторых задачах выросла более чем в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Dynamic Directory — система управления службой каталогов с поддержкой функционала групповых политик. Позволяет централизованно хранить и управлять информацией о ресурсах сети в организации. Обеспечивает безопасность и упрощает администрирование.

Система Dynamic Directory включена в реестр отечественного ПО под номером 15037 и является полноценной альтернативой Microsoft Active Directory. Она дополнила функциональные возможности РОСА Центр управления – платформы централизованного управления ИТ-инфраструктурой.

Dynamic Directory 4.0 поддерживает возможность одновременного построения двухсторонних транзитивных доверительных отношений как с лесом доменов Microsoft Active Directory, так и между своими доменами.

В Dynamic Directory 4.0 добавлена возможность запрета применения групповых политик для учетных записей пользователей, компьютеров и их групп. Кроме того, расширен перечень групповых политик и добавлена возможность переименования групповых политик. Перспектива «Управление записями DNS» дополнена возможностью управления DNS-серверами.

«Мы стремимся предложить нашим клиентам самые актуальные и эффективные инструменты управления ИТ-инфраструктурой. Каждое обновление системы управления службой каталога приближает продукт к эталонному уровню, востребованному среди клиентов», — отметил руководитель отдела разработки инфраструктурных сервисов компании РОСА Дмитрий Соловьев.

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