ПК «СВ Брест» получил сертификат ФСТЭК России по второму классу защиты и уровню доверия и «Требования по безопасности информации к средствам виртуализации»

«Группа Астра» объявляет о завершении процесса сертификации защищенного программного комплекса «Средства виртуализации Брест». Результаты испытаний, проведенных в лаборатории АО «НПО «Эшелон», показали, что решение можно использовать в ИТ-инфраструктурах широкого спектра организаций, включая объекты КИИ. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Выданный ФСТЭК России сертификат № 4864 от 08.10.2024 подтверждает, что ПО соответствует критериям, перечисленным в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по второму уровню доверия и «Требования по безопасности информации к средствам виртуализации» по второму классу защиты.

Безопасность виртуальной инфраструктуры обеспечивается интеграцией ПК «СВ Брест» с встроенными СЗИ ОС Astra Linux, также имеющей сертификат соответствия ФСТЭК России требованиям к средствам виртуализации и уровням доверия по самому высокому – первому классу защиты и уровню доверия.

Сегодня ПК «СВ Брест» развивается в качестве ключевого компонента нового продукта «Группы Астра» — платформы для построения частного облака Astra Infrastructure Cloud. Получение сертификата ФСТЭК России расширяет для разработчика целевую аудиторию его облачных решений.

«Сертификация подтверждает, что ПК «СВ Брест» отвечает установленным требованиям безопасности и способен надежно защищать данные от несанкционированного доступа и других угроз. Это значимое достижение для «Группы Астра» открывает новые возможности для развития отечественных облачных решений и укрепляет нашу позицию на рынке инфраструктурного программного обеспечения. Мы рады, что можем предложить клиентам продукт, который соответствует высоким требованиям информационной безопасности», — сказал Денис Мухин, директор дирекции виртуализации и облачных решений «Группы Астра».