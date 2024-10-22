CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в банках
|

На конференции CNews Сбер расскажет об опыте разработки ERP-системы будущего взамен ушедшей из России SAP

ERP-системы позволяют качественно планировать ресурсы предприятий, а также автоматизировать работу в области финансов, бухгалтерии, продаж, в управлении персоналом, закупок и складом.

Как отмечают специалисты Сбера, основная задача при разработке собственного решения – сделать систему помогающей, невидимой и человекоцентричной. Ожидается, что все виды учета и типичные задачи будут автоматизированы, а фокус бухгалтера и финансиста сместится только на работу с отклонениями и контроль методологии. Такой подход в работе позволит прежде всего сэкономить время и усилия специалиста, он сможет выполнять новые кросс-функции, развиваться, повышать эффективность и качество операционных процессов.

Главный эксперт по технологиям, работающий над новой системой, Антон Личман расскажет в своем выступлении на конференции CNews про опыт Сбербанка в автоматизации, тренды ERP-систем и о том, что придет на замену SAP в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему

Белоруссия заплатила «Софтлайну» 6 миллиардов долга

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря

Вилионор Орехов, ОСК: Как устроена информационная безопасность крупнейшего судостроительного предприятия страны

Рынок инженерного ПО показал в России рост впервые за два года

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: