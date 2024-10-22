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MTS AI открыл публичный доступ к демо-версии нейросети для генерации кода Kodify

Компания MTS AI запустила бесплатную демоверсию сервиса для автоматической генерации кода с помощью нейросетей Kodify. Она позволяет разработчикам оценить скорость кодинга, как если бы код был встроен в среду разработки, создать фрагмент кода с помощью автодополнения, а затем протестировать. Попробовать тестовую версию Kodify можно бесплатно на официальной странице компании. Об этом CNews сообщили представители MTS AI.

Демоверсия Kodify будет востребована у менеджеров ИТ-продуктов, руководителей технических команд и продуктовых направлений и у всех, кто заинтересован в оптимизации процесса разработки софта. Тестовый режим позволяет оценить возможности сервиса и корректность подсказок при написании кода. Для этого Kodify анализирует весь уже написанный код в редакторе. Также демоверсия позволяет изучить сервис с точки зрения удобства. У него есть подсветка синтаксиса, похожая на популярные среды разработки, что позволяет максимально приблизить использование Kodify к работе в реальной IDE.

Кроме того, демоверсия позволяет выбрать язык программирования, чтобы опробовать сервис на предпочтительном языке. Сейчас он поддерживает два языка программирования: Python и Java. Подсветка синтаксиса и подсказки адаптируются к выбранному языку, при этом пользователь может переключаться между ними в процессе работы.

«На активно растущем рынке копайлот- ассистентов для программистов компании выбирают подходящие им решения по множеству объективных параметров: частота подсказок, их применимость к конкретным задачам, возможность работы в определенной IDE и т.д. Поэтому мы даем возможность оценить наше решение на практике без внедрения пилота и других сложностей», - сказал Сергей Пономаренко, руководитель направления LLM-продуктов MTS AI.

Полная версия Kodify позволяет сгенерировать код с нуля по текстовому описанию на естественном языке и не имеет ограничений на количество обрабатываемых строк кода. Также сервис интегрируется во все популярные среды разработки, по запросу клиента MTS AI может добавить поддержку Go и других языков программирования. Для обеспечения дополнительной безопасности данных Kodify можно развернуть на инфраструктуре заказчика, чтобы обработка информации и генерация кода происходила исключительно в контуре компании.

По оценкам MTS AI, использование систем генерации кода может повысить производительность отдела разработки от 20% до 45%. Также это позволяет оптимизировать ресурсы сотрудников, освободив их время на решение других профильных задач.

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