ММК внедрил CRM-систему на базе «Битрикс24»

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил CRM-систему.

В 2023-2024 гг. в рамках стратегической инициативы «Фокус на клиентов» руководством ММК был реализован проект «Внедрение информационной CRM-системы» с использованием российского решения – на платформе «1С Битрикс24». Внедрение осуществлялось совместно с компанией веб-интегратором «Факт». Это не первый опыт совместной работы над проектами внедрения российских решений. В 2021 г совместно с компанией «Факт» в ММК уже был успешно завершен проект создания и внедрения корпоративного маркетплейса ММК.

Цель внедрения новой CRM-системы – улучшение качества работы с клиентами путем повышения эффективность работы менеджеров через быстрое и точное реагирование на запросы клиентов благодаря многоканальному сбору информации и легкому доступу к истории коммуникаций.

В ходе проекта была проведена интеграция новой CRM-системы с корпоративной информационной системой ММК на базе OEBS R12, что обеспечило бесшовную синхронизацию данных по продажам.

В новой CRM-системе реализованы компоненты: единое рабочее пространство (единое окно) для специалистов отдела продаж, что позволило оперативно получать доступ к необходимой информации и быстрее принимать решения; многоканальное взаимодействие с клиентами, включая интеграцию телефонии, мессенджеров, электронной почты и онлайн-чатов в CRM-систему; настройка автоматизированного рабочего места для менеджеров по продажам, включая функционал управления заказами, ценообразования, контроль задач и коммуникации с клиентами; создание рабочего места для руководителей, что позволило эффективно контролировать работу сотрудников, анализировать показатели и принимать управленческие решения на основе актуальной информации; внедрение автоматизированного рабочего места для контакт-центра, что дало возможность централизованно обрабатывать обращения клиентов через различные каналы связи и повысило уровень обслуживания; обновление личного кабинета контрагента, где клиенты могут отслеживать статусы заказов, претензий и подавать новые заявки на поставку продукции.

«Внедрение новой CRM-системы в нашей компании представляет собой сложный и амбициозный проект, который повышает эффективность управления продажами и клиентской базой, а также укрепляет позиции нашей компании на рынке металлургии, — сказал руководитель проекта и.о. директора по продажам ММК Иван Радюкевич. — Сегодня в системе работают специалисты подразделений по продажам, групп технической поддержки клиентов (работа по претензиям), сопровождения сделок, управления маркетинга, контакт-центра, научно-технического центра ММК, группы информационной безопасности, группы экспертизы сделок. Всего более 200 пользователей».

В результате внедрения новой CRM-системы ММК ожидает повышения эффективности операционной деятельности отделов по продажам. Менеджеры по продажам получили возможность оперативного принятия решения, на основе достоверной и полной информации, собранной из разных источников и доступной в одном окне. Это повышает качество обслуживания, скорость обработки заявок и удовлетворенность клиентов. Внедрение автоматизированных процессов сбора и обработки заявок снижает влияние человеческого фактора, обеспечивая точность и прозрачность операций. В перспективе рассматривается возможность подключения к системе специалистов по продажам обществ группы ММК. Это позволит развивать корпоративную экосистему продаж обществ группы ММК с единой системой корпоративных приоритетов, целей, задач. Создание и развитие безопасной цифровой среды по продажам позволит формировать благоприятные условия для экономического роста и повышения общего дохода обществ группы ММК.

ММК развивается, продолжается его цифровая трансформация, затрагивающая все бизнес-процессы, начиная с аглококсодоменного производства, где математические модели помогают анализировать качество закупаемого угля, штабелировать поступающее сырье и оптимизировать процесс выплавки чугуна, и заканчивая общением с клиентами. В компании пересматриваются компоненты ИТ-ландшафта ММК, и в приоритете – проекты, направленные на импортозамещение и снижение рисков доступности программных продуктов иностранных вендоров.