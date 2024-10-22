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АО «Тольяттиазот» после внедрения системы корпоративного казначейства сократил трудозатраты на 80%

Екатеринбургский офис «Реальная автоматизация» ИТ-интегратора «Первый Бит» завершил масштабный проект для АО «Тольяттиазот» (ТОАЗ).

Централизованная система корпоративного казначейства на базе решения «Бит.Финанс» охватывает 700 автоматизированных рабочих мест и значительно оптимизирует процессы управления денежными средствами, что позволяет ТОАЗ сократить трудозатраты в различных подразделениях на 80%. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Проект стал важным шагом для ТОАЗ – производителя аммиака. Ежедневно компания обрабатывает более 800 заявок на расходование денежных средств, и до внедрения новой системы этот процесс осуществлялся вручную – а значит, на него тратилось много времени и ресурсов.

В системе были реализованы оперативное согласование платежей в едином формате, автоматическое создание заявок на расходование средств и контроль лимитов по инвестиционным проектам. Кроме того, «Первый Бит» реализовал возможность получения консолидированной отчетности и мониторинга финансовых показателей в режиме реального времени, что повысило прозрачность и эффективность финансового управления в ТОАЗ.

«Основная сложность проекта заключалась в сложной организационной структуре клиента. ТОАЗ контролируется холдингом «Уралхим», при этом сам ТОАЗ также имеет множество дочерних предприятий. Наши специалисты организовали централизованное формирование и согласование реестров платежей в логике целевого процесса «Уралхим», а также создали инструмент анализа движения денежных средств по всем предприятиям в едином окне – с отслеживанием внутригрупповых оборотов, сбором платежей, консолидированным кэш-флоу и отчетностью по всем дочерним предприятиям», – сказал руководитель отдела проектов офиса «Екатеринбург Реальная автоматизация» компании «Первый Бит» Иван Емельянов.

«Бит.Финанс» интегрировали с существующими историческими системами заказчика, что обеспечило бесперебойный обмен данными без потерь информации. Для этого были использованы решение «1С:Шина» и брокер сообщений RabbitMQ. Всего было произведено шесть интеграций с различными системами, включая внешние ERP и системы документооборота.

«Методология гибкой разработки SCRUM позволила эффективно управлять проектом, обеспечивая быструю адаптацию системы под изменяющиеся потребности бизнеса. Каждые 10 дней команда «Первый Бит» предоставляла нам работоспособный продукт, что способствовало оптимальному распределению ресурсов и оперативному решению возникающих задач», – отметил начальник отдела экономики производства АО «ТОАЗ» Егор Мосунов.

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