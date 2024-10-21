Участники АФТ присоединились к Меморандуму о проработке предложений по функциям оператора среды «Открытых API»

Планируется в срок до 1 ноября 2024 г. обсудить с участниками «Ассоциации ФинТех» (АФТ) и предложить для более глубокой проработки перечень ключевых функций оператора среды «Открытых API», которые целесообразно реализовать и пропилотировать к началу обязательного применения стандартов «Открытых API» в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

Участники «Ассоциации ФинТех» выступили с инициативой объединить усилия для создания оператора среды «Открытых API». Для этого они присоединились к Меморандуму, договорившись совместно провести обсуждение функций и проработать предложения по созданию и функционированию оператора среды «Открытых API» на базе АФТ. К Меморандуму присоединились: банк «Синара», «К2Тех», «Страховой Дом ВСК», НСПК, «МТС Банк», банк «Точка», финансовый маркетплейс «Сравни», «АльфаСтрахование» и др. Присоединение к Меморандуму является открытым для всех заинтересованных участников «Ассоциации».

«Формирование доверенной среды «Открытых API» и создание Оператора среды - важное условие для дальнейшего успешного масштабирования применения Открытых API на российском рынке. Уверен, что объединение усилий и компетенций участников «Ассоциации ФинТех», представителей различных индустрий, позволит провести обсуждение и сформулировать предложения по функциям и подходам к созданию Оператора среды «Открытых API», поддержать движение в направлении Открытых Данных», – сказал генеральный директор «Ассоциации ФинТех» Максим Григорьев.