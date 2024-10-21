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Ростелеком» презентует энергоэффективные технологии, позволяющие автоматизировать процессы выработки тепла

«Ростелеком» представит комплексное цифровое решение, позволяющее автоматизировать процессы выработки тепла, пара и горячего водоснабжения для жилых помещений и производственных процессов. В системе применяется интеллектуальный анализ данных с возможностью подключения технологий искусственного интеллекта. Презентация состоится 23-24 октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Модернизированные компанией «Ростелеком» коммунальные объекты подключаются к единой платформе управления и диспетчеризации. Благодаря программному обеспечению все данные о технологических процессах в котельной, полученные со встроенных датчиков, оцифровываются и передаются для хранения, аналитики и оперативного контроля. Сведения могут автономно направляться в Государственную информационно-аналитическую систему ЖКХ или интегрироваться с другими платформами, действующими в регионе. Объект (например, котельная) способен полноценно работать без обслуживающего персонала, при этом постоянный защищенный доступ к единому цифровому ресурсу у заказчика будет с любого компьютера.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Мы модернизируем существующие и сооружаем новые блочно-модульные котельные, а также совершенствуем и расширяем функциональность коммунальных объектов с помощью современных цифровых технологий и программных решений. Наша ключевая задача — снизить расходы клиентов на эксплуатацию благодаря эффективному управлению и быстрой реакции на нештатные ситуации. Цифровизация теплоснабжения также помогает повысить надежность предоставления услуг населению. Современные смарт-технологии для котельных — один из наглядных примеров практического внедрения промышленного интернета вещей».

Экономия топлива на одном предприятии, применяющем модернизированные или новые котельные от «Ростелекома», по подсчетам экспертов компании, составит в до 10% в год, а количество вредных выбросов в атмосферу снизится на 30-40%.

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