CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

Использование ИИ на платформе Elementary от VS Robotics в три раза увеличило скорость разметки данных

Команда платформы Elementary (проект VS Robotics) запустила систему авторазметки с нейросетевыми моделями, позволяющую существенно облегчить последующую разметку данных ИИ-тренерами. Значительного ускорения удалось добиться в наиболее рутинных задачах, ресурсозатратных для человека, но легко и быстро решаемых фундаментальными нейромоделями. Об этом CNews сообщили представители VS Robоtics.

Elementary представляет собой универсальную платформу для мультимодальной разметки большого массива любой сложности данных, которые в дальнейшем будут использованы для совершенствования алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения. Большое количество штатных ИИ-тренеров ежедневно размечают огромные массивы данных, например, этические аспекты работы создаваемых голосовых моделей, сравнивают генеративные изображения или переводят аудио в текст.

Система авторазметки, включающая в себя набор нейросетей и LLM (больших языковых моделей) для решения конкретных задач, позволила ускорить процесс разметки данных в три раза. Это стало возможным благодаря предварительной обработке датасета и последующей корректировке его людьми, что сократило необходимость в полностью ручном труде.

«Использование нейросетевых технологий не только ускорило процесс разметки на платформе, но и позволило нашей команде сосредоточиться на более важных задачах, таких как улучшение качества и точности данных. Это позволяет нам более эффективно использовать ресурсы, а клиентам получать более точные и полезные данные для развития своих проектов в области искусственного интеллекта», – сказал руководитель VS Robotics Максим Колосков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру

Российскому производителю микроэлектроники разрешили пока не платить по долгам: Гособоронзаказ важнее

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности

Интернет дорожает изнутри. Тарифы крупнейших российских хостеров взлетели на 20%, и это совсем не предел

Каждый десятый хозяин электромобиля считает его покупку ошибкой

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: