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C3 Solutions и Proway запустили спецпроект об инженерии современного ЦОД при участии CNews

Российский производитель и поставщик инженерных и промышленных решений C3 Solutions и дистрибьютор высококачественного ИТ-оборудования Proway запустили масштабный спецпроект, посвященный устройству комплекса оборудования для ЦОД.

Проект подготовлен совместно с крупнейшим изданием в сфере высоких технологий России и СНГ – CNews. Эксперты компаний подробно рассказывают про ключевые инженерные решения, необходимые для комплексного оснащения центра обработки данных – ИБП, БРП, СКВ, серверные шкафы и EDGE-решение МикроЦОД.

Информация и аналитика представлены в виде большого путеводителя по основным критическим инженерным системам ЦОД.

Каждый его блок описывает конкретное направление и наполнен полезными материалами самых различных форматов:

Аналитические статьи, в которых эксперты разбирают сложные проблемы, с которыми сегодня сталкивается рынок. Специалисты C3 Solutions и Proway предлагают разные точки зрения на причины их возникновения, а также оценивают возможные последствия и вырабатывают рекомендации для решения этих вопросов;

Успешные кейсы инженерных проектов. Референсы позволят понять специфику взаимодействия с крупнейшими заказчиками, демонстрируют подход к решению сложных задач и результаты работ;

Обучающие вебинары, на которых эксперты делятся продуктовым и проектным опытом в формате оживленной дискуссии;

Онлайн-конференция по результатам исследования о сервисной поддержке ИБП в России;

Видеоролики и гайды по выбору оборудования. В них раскрываются самые главные преимущества и отличительные особенности продукции вендора.

«На сегодняшний день российский ИТ-рынок находится в фазе стремительного развития: активно внедряются передовые технологии, разрабатываются и производятся новые продукты, появляются решения, адаптированные под конкретные требования заказчиков, – отметил Алексей Новгородский, директор по развитию бизнеса Proway. В таком динамичном ритме особую ценность приобретают специализированные знания, благодаря которым можно быстро сориентироваться в новых условиях. Надеемся, наш совместный спецпроект с коллегами из C3 Solutions станет полезным подспорьем для партнеров, работающих в сфере построения ЦОД».

«Этот проект призван качественно дополнить знания о рынке инженерии и нацелен на специалистов, работающих в отрасли ЦОД или связанных с организацией ИТ-инфраструктуры на предприятиях, – сказал Денис Гасилин, директор по маркетингу C3 Solutions. – Мы рады предложить нашим партнерам и заказчикам экспертный контент, который поможет им принять оптимальные решения для строительства и развития ЦОД».

Все описанные на лендинге инженерные решения представлены на сайте C3 Solutions и доступны для заказа через менеджеров Proway.

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