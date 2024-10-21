Bell Integrator представила собственное решение по миграции код

Bell Integrator (ГК Softline) впервые представила разработку, позволяющую провести миграцию c Oracle в PostgreSQL. Компания презентовала новый продукт на конференции по импортозамещению цифровых решений CNews, где также рассказала об импортозамещении в сфере СУБД в целом и сравнила уже существующие на рынке инструменты со своей разработкой — Мастером оптимизации переноса СУБД, выделив ее ключевые особенности и отличия. Новое решение от Bell Integrator использует лучшие протестированные подходы к переносу кода с учетом специфики платформ. Мастер оптимизации переноса СУБД позволит компаниям значительно ускорить процесс миграции и минимизировать риски ошибок при переносе данных и кода, обеспечив максимально возможную автоматизацию процесса.

Именно это свойство можно называть его основным преимуществом перед другими существующими на рынке решениями. Кроме того, разработка дает возможность мигрировать более 95% кодовых объектов, что превосходит результаты других подобных инструментов. При этом при миграции в базе данных сохраняется логика с необходимым минимумом преобразований.

Решение работает в виде приложения в двух версиях — Light и Core. Первая оценивает объемы и разнообразие системы, разбирает код и прогнозирует конвертируемость, а также позволяет оценить трудоемкость. Core-версия обеспечивает полный цикл миграции кода, трансформирует и форматирует код.

«Импортозамещение решений является сегодня одним из самых востребованных направлений деятельности. По прогнозам специалистов, процесс миграции — это лишь вопрос времени. И тут очень важно не ошибиться в выборе инструментария, благодаря которому миграция может быть реализована быстро и без ошибок. Учитывая, что Oracle и PostgreSQL используют разные подходы к хранению данных, индексам, управлению транзакциями и выполнению запросов, это существенно усложняет конвертацию кода и данных. И наша задача была — предложить рынку удобный и эффективный инструмент, максимально автоматизирующий процесс и делающий переход менее трудоемким и рискованным. Собственно, этого мы и добились», — сказал Александр Пильщиков, руководитель центра компетенции СУБД Bell Integrator.