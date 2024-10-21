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ALMI Partner и Security Vision подтвердили совместимость продуктов

ALMI Partner и компания Security Vision завершили тестирование совместимости операционной системы AlterOS и платформы автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.

Проведенные испытания подтвердили полную доступность функциональности ИТ-продуктов при их совместной работе. По итогам тестирования компании подписали сертификат совместимости.

AlterOS — сертифицированная ФСТЭК российская операционная система на базе ядра Linux последнего поколения. Продукт может применяться для решения широкого спектра прикладных задач и свободно интегрируется в ИТ-инфраструктуру коммерческих и государственных организаций любого уровня сложности. При росте компании и корректировке бизнес-требований AlterOS масштабируется без значительных затрат или изменений в инфраструктуре. Система включена в реестр отечественного программного обеспечения.

Платформа автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision – ИТ-платформа low code/no code, позволяющая роботизировать до 95% программно-технических ИТ/ИБ функций. Является 100% российской разработкой, включена в реестр отечественного программного обеспечения, сертифицирована ФСТЭК по четвертому уровню доверия.

AlterOS и Security Vision могут быть использованы на значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории, а также в государственных информационных системах.

«Масштабы атак на российские компании из самых разных отраслей продолжают расти. Увеличивается и уровень сложности киберугроз — появляются новые схемы и методы нападения на организации страны. В такой ситуации нагрузка на ИБ-специалистов растет, и автоматизированная помощь в управлении процессами информационной безопасности становится как никогда актуальной. Совместное использование операционной системы AlterOS и платформы Security Vision позволяет создать стабильную и отказоустойчивую инфраструктуру с высоким уровнем автоматизации», — сказала Светлана Плахтиева, руководитель отдела по работе с партнерами ALMI Partner.

«К настоящему времени уже обеспечена совместимость продуктов Security Vision с продуктами многих других вендоров. Мы ведем планомерную работу в этой области, внося посильный вклад в формирование отечественной ИБ-экосистемы. Обеспечение совместимости продуктов Security Vision и AlterOS — еще один существенный шаг в данном направлении», — отметила Марина Громова, руководитель отдела по работе с партнерами Security Vision.

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