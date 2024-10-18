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В Саратовском университете им. Н.Г. Чернышевского открыта лаборатория разработчика операционных систем «Альт»

Учебно-исследовательская лаборатория по продуктам «Базальт СПО» открыта в Саратовском национальном исследовательском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского (СГУ) на факультете компьютерных наук и информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

В лаборатории в рамках учебной программы студенты будут изучать операционные системы, компьютерные сети, информационную безопасность, системы реального времени.

Под руководством специалистов «Базальт СПО» студенты познакомятся с возможностями ОС семейства «Альт», научатся устанавливать, настраивать и администрировать информационные системы, получат навыки развертывания и управления ИТ-инфраструктурой предприятия.

Открытие лаборатории усилит кадровый потенциал региона. Выпускники СГУ, получившие знания об ОС «Альт», также будут иметь больше шансов стать сотрудниками саратовского подразделения «Базальт СПО».

«Лаборатория носит учебно-технический характер и является действующей аудиторией, в которой проходят занятия, — сказал Евгений Синельников, заместитель генерального директора «Базальт СПО», руководитель обособленного подразделения «Саратовский инженерный отдел». — В лаборатории развернута ОС «Альт» и мы будем приобщать студентов к технологиям, знание которых необходимо для работы не только у нас, но и в других компаниях».

Он добавил, что значительная часть обучения будет проходить как факультатив. Студенты и преподаватели смогут знакомиться с решением различных технических задач на компьютерах, работающих под управлением ОС «Альт» и общаться с разработчиками из «Базальт СПО». Со временем некоторые теоретические разделы и практические занятия войдут в обязательную учебную программу.

Учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» в СГТУ им. Н.Г. Чернышевского — седьмая по счету. Ранее были открыты лаборатории в «Академии Softline», Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Авиационном техникуме им. В.А. Казакова в г. Жуковском, в ГБПОУ МО «Ногинский колледж», в Колледже связи и информатики (Ростов-на-Дону).

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