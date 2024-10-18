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«РТК-ЦОД» завершила ввод в эксплуатацию дата-центра «Москва-V»

В кластере дата-центров «Остаповский» запущены четвертая и пятая очереди объемом 1024 стойки. Теперь ЦОД «Москва-V» полностью введен в эксплуатацию и вмещает 2048 стоек. Об этом CNews сообщили представители «РТК-ЦОД» .

Первый этап запуска объекта стартовал в 2020 г. со строительства здания с нуля. Затем к нему были подключены базовые инженерные системы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию в марте 2022 г. На последующих этапах проект оборудовали инженерной инфраструктурой для обеспечения работы жизненного цикла полноценного дата-центра.

На сегодняшний день общая площадь ЦОД составляет 12 150 м², подведенная электрическая мощность — 17 МВт. На втором и третьем этапах было запущено 1024 стойки, а сейчас объем мощностей удвоился. Дата-центр соответствует уровню защищенности Tier III, то есть все основные жизненно важные инженерные системы объекта зарезервированы.

«Завершение строительства в кластере “Остаповский” — важный шаг в стратегии развития нашей сети дата-центров. Мы построили новый ЦОД “Москва-V”, расширив действующую площадку несмотря на все технические сложности, и гордимся этим проектом», — отметил Константин Степанов, директор по развитию ЦОД «РТК-ЦОД».

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