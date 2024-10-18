РФПИ и BitRiver стали партнерами для реализации проектов расширения российских вычислительных мощностей в сфере ИИ и их масштабирования на рынки БРИКС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания BitRiver, оператор дата-центров (ЦОДов) для энергоемких вычислений и импортер вычислительного оборудования, объявили о партнерстве для совместной реализации проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ), увеличению доли России на мировом рынке вычислительных мощностей и строительству центров обработки данных в странах БРИКС.

В портфеле BitRiver сейчас 21 действующий дата-центр на территории России и еще 10 дата-центров находятся на стадии строительства. В настоящий момент компания занимает одну из лидирующих позиций в отрасли центров обработки данных для майнинга и иных энергоемких и высокопроизводительных вычислений в мире. BitRiver создает системообразующие ИТ-кластеры и новые рабочие места в регионах присутствия.

Сотрудничество РФПИ и BitRiver направлено в том числе на реализацию возможностей по строительству ЦОДов в странах БРИКС и формированию соответствующих партнерств. Рост темпов внедрения искусственного интеллекта привел к глобальному дефициту свободных мест в энергоемких дата-центрах. Для России это открывает значимые возможности с учетом наличия готовых мощностей в дата-центрах и экспертизы по их строительству и эксплуатации.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил: «Развитие вычислительных мощностей для внедрения искусственного интеллекта в различных отраслях является приоритетом для России и партнеров по объединению БРИКС. Совместно с компанией BitRiver сфокусируемся на расширении возможностей дата-центров и вычислительного оборудования с возможностью дальнейшего масштабирования технологий на рынках БРИКС. Совместное использование высокотехнологичной инфраструктуры в перспективе позволит участникам объединения снизить затраты, сократить зависимость от иностранных поставщиков технологий, развивать собственные цифровые решения и самостоятельно контролировать критически важные данные».

Игорь Рунец, владелец и генеральный директор BitRiver, сказал: «Майнинг – это не просто фундамент для цифровой экономики. Если Россия догоняет Соединенные Штаты в такой фундаментальной отрасли цифровой экономики как майнинг, это значит, что с нашей страной уже не могут не считаться. Это дальнейший рост экономики, ликвидность для взаиморасчетов с нашими партнерами, фундамент для развития искусственного интеллекта, создание высококвалифицированных рабочих мест по всей стране. Совместно с РФПИ мы сфокусируемся на создании инфраструктурной базы на основе майнинга – строительстве дата-центров и подведению к ним необходимых мощностей, чтобы была возможность разворачивать и реализовывать проекты, связанные с ИИ, и развивать таким образом это направление в масштабе всей страны».