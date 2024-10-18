Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) совместима с ИИ-платформой SaluteJazz

Российский ИТ-вендор «Инферит» и компания SberDevices подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 с ИИ-платформой для корпоративных коммуникаций SaluteJazz. Теперь российские государственные организации и коммерческие компании получат новые возможности для внедрения передовых технологий видео-конференц-связи на базе отечественных решений. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Специалисты провели совместное комплексное тестирование, в ходе которого подтвердили, что ИИ-платформа для корпоративных коммуникаций SaluteJazz корректно разворачивается и функционирует на ОС «МСВСфера» 9.

Ключевые возможности SaluteJazz: проведение видеовстреч с участием до 200 человек, включая функцию сессионных залов для разделения участников по группам; организация вебинаров на 3000 участников с возможностью трансляции на популярные стриминговые сервисы; корпоративный мессенджер для оперативного обмена сообщениями в рамках одной платформы; интеграция с ВКС-оборудованием в переговорных комнатах; ИИ-функции: автоматическая расшифровка речи на базе технологий платформы SaluteSpeech, диалоговая суммаризация от нейросетевой модели GigaChat для бизнеса, улучшенное шумоподавление, замена фона и бьютификация.

SaluteJazz — ИИ-платформа для корпоративных коммуникаций, которая отвечает всем требованиям законодательства России в области информационной безопасности. Разработка ИТ-компании SberDevices. Продукт зарегистрирован в Роспатенте, соответствует требованиям ФСТЭК и ФСБ в части шифрования каналов связи при установке средств защиты информации VIPNet, а также включен в реестр отечественного ПО (рег. номер 14737 от 05.09.2022).

ОС «МСВСфера» 9 — это современная операционная система корпоративного класса на базе ядра Linux, разработанная и поддерживаемая вендором «Инферит» (ГК Softline). Она является полноценной альтернативой зарубежным ОС уровня Enterprise Linux и обеспечивает высокую степень совместимости с приложениями и сервисами, работающими на Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Oracle Enterprise Linux, CentOS, AlmaLinux OS и Rocky Linux и других системах этого класса. ОС «МСВСфера» используется в России с 2013 г.

«Успешное тестирование совместимости ОС "МСВСфера" 9 с SaluteJazz открывает новые возможности для наших пользователей. Теперь организации могут развернуть современную AI-платформу для видеоконференций на базе нашей операционной системы. Мы постоянно расширяем список совместимого ПО, чтобы наши клиенты имели доступ к лучшим отечественным разработкам», — отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».