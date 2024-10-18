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Чувашия переходит на российские технологии «Группы Астра»

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики и «Группа Астра» подписали соглашение, направленное на ускорение цифровой трансформации и внедрение инновационных ИТ-решений в республике. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Партнерство предполагает совместную деятельность по разработке и внедрению цифровых технологий в различных сферах экономики и социальной жизни региона, а также повышению уровня информированности в данной области. Основное внимание будет уделено созданию и оптимизации платформ для оказания государственных и муниципальных услуг, а также улучшению доступности и качества информации для граждан.

В рамках подписанного документа предусмотрено партнерское развитие и реализация проектов по внедрению и популяризации отечественного программного обеспечения. Также акцент сделан на создании эффективной системы организации исследований и разработок, что позволит повысить результативность в создании экосистемы по импортозамещению, а также обеспечить трансфер технологий за счет интеграции фундаментальной и прикладной науки с высокими технологиями.

«Группа Астра» готова предложить свой опыт и технологии для достижения поставленных целей. Партнеры уже наметили несколько приоритетных направлений работы, включая поддержку в миграции на отечественное ПО и обеспечение участия специалистов в публичных мероприятиях, посвященных импортозамещению в Чувашской Республике.

«Есть цель — импортозамещение. Есть указ Президента № 166 — запретить с 2025 г. использование иностранного программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры. ОС Astra Linux имеет сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю — ФСТЭК, которая идет как два в одном: и операционная система, и защита от несанкционированного доступа. OC Astra Linux продукт достойный и понятный, надеюсь в ближайшее время все будем работать на нем», – сказал Михаил Степанов, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

«Подписанное соглашение станет важным шагом в направлении создания более удобного и эффективного цифрового пространства для жителей Чувашской Республики. «Группа Астра» готова предложить свои экспертизу и решения государственным учреждениям региона, медицинским организациям, образовательным заведениям и частным пользователям, заинтересованным в изучении наших продуктов. Совместно с правительством региона мы планируем комплекс мероприятий, который сделает знания и российские ИТ-решения более доступными для каждого жителя региона», – отметил Андрей Солдатов, директора департамента регионального развития «Группы Астра».

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