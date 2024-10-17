В НГУ будут обучать управленцев применению технологий искусственного интеллекта

Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (ЦИИ НГУ) запускает образовательный курс «Введение в искусственный интеллект для городской среды (умный город)». Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Первая группа в количестве 20 слушателей, основу которой составят муниципальные управленцы из Новосибирска и области, должна приступить к занятиям в начале ноября. Программа занятий предусматривает знакомство с мировым опытом в области «умных городов», особенностях информационной архитектуры систем управления городским хозяйством. Отдельный блок посвящен требованиям к такого рода проектам и критериям оценки их эффективности, что в дальнейшем поможет слушателям взаимодействовать с разработчиками программного обеспечения и аппаратных комплексов с позиции заказчика. Продолжительность курса составит 16 часов, по итогам будет выдаваться удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

В дальнейшем линейка такого руда курсов будет расширяться, в зависимости от задач, стоящих перед их слушателями. «Эти курсы предназначены для управленцев, как из органов власти и местного самоуправления, так и – компаний, работающих в области строительства и городского хозяйства. Цель – дать слушателям понимание того, какие современные информационные технологии с использованием искусственного интеллекта они могут использовать в своей работе и каким образом это лучше делать», – сказал один из авторов этого проекта, к.ф.-м.н. Евгений Павловский.

ЦИИ НГУ был образован в конце 2023 г. и является центром, ориентированным именно на использование технологий искусственного интеллекта в городском хозяйстве и строительстве. В настоящий момент коллектив центра выполняет целый ряд проектов в этом направлении и темпы их дальнейшего внедрения во многом будут определяться готовностью государственных и муниципальных служащих, а также представителей бизнеса пользоваться такими решениями в своей работе.

«К нам приезжали представители ряда министерств и ведомств правительства Новосибирской области и идея обучения технологиям искусственного интеллекта и их применениям на практике вызвала у них большой интерес. Тем более сейчас готовится к внедрению специальная платформа, на базе которой будет осуществляться управление муниципалитетами, о чем совсем недавно говорил премьер-министр России Михаил Мишустин. А значит, качество этого управления будет определяться, насколько хорошо наши чиновники и управленцы владеют современными информационными технологиями», - отметил руководитель ЦИИ НГУ Александр Люлько.