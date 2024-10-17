В Ергаках впервые появилась сотовая связь «МегаФона»

Цифровые звонки (VoLTE) и мобильный интернет на максимальной скорости до 250 Мбит/с теперь доступны абонентам «МегаФона», который приезжают в природный парк «Ергаки». Оператор установил телеком-оборудование, которое обеспечивает стабильное покрытие в популярной туристической локации. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ергаки – природный парк краевого значения, расположенный на юге Красноярского края. Зимой здесь катаются на снегоходах, сноубордах беговых и горных лыжах, а летом отдыхающие приезжают сюда за чистым воздухом, красивыми пейзажами и прогулками. В парке разработана система маркированных троп, по которым можно попасть ко всем основным достопримечательностям – Спящий Саян, Висячий Камень, озеро Художников, пик Зуб Дракона и пр. Это излюбленное место альпинистов и скалолазов, где два десятилетия проводятся зимние и летние чемпионаты Красноярского края, Сибири и Дальнего Востока по этим дисциплинам. Ежегодно парк посещают более 120 тыс. человек со всей России, однако наибольший трафик обеспечивают жители Красноярского края, Хакасии и Тувы.

Строительство базовых станций в Ергаках стало возможным благодаря глобальной программе «МегаФона» «Туристические места». В дальнейшем компания планирует развивать современную LTE-сеть на территории природного парка, чтобы пребывание туристов и спортсменов в этой локации стало еще более ярким и запоминающимся, а главное безопасным. Они будут на связи даже в удаленных и труднодоступных местах природного парка – трассах для фрирайда и туристических тропах – и при необходимости смогут связаться с экстренными службами.

«Это важный и амбициозный для компании проект, над ним несколько лет трудилась большая команда сотрудников и который удалось реализовать благодаря поддержке органов государственной власти. Работы проходили в условиях повышенной сложности и с вниманием к сохранению природного ландшафта особо охраняемой территории. Оборудование можно было завезти в определенный период времени года, когда позволяли погодные условия. Для организации радиорелейных пролетов применялся квадрокоптер, позволивший определить прямую видимость между объектами связи. Чтобы обеспечить максимальную территорию покрытия в природном парке, мы установили базовую станцию на высоте 1690 метров над уровнем моря, и она считается самой высокой в Сибири», – сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

В зоне действия базовых станций расположены пять круглогодичных гостиничных комплексов, два горнолыжных курорта, маршруты для хайкинга, в том числе Висячий Камень, визит-центр «Ергаки», памятник природы «Ойское озеро» и федеральная трасса «Енисей», которая пересекает природный парк.

«Создание инфраструктуры связи играет ключевую роль в развитии туризма в регионе, учитывая протяженность территории и труднодоступность некоторых дестинаций. Благодаря мобильной связи и интернету путешественники чувствуют себя в безопасности, находят необходимую информацию о маршрутах, достопримечательностях и услугах в любое время. Они также могут делиться впечатлениями в своих социальных сетях, тем самым рассказывая про возможности Ергаков и увеличивая туристический поток», – сказала руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло.

Скорость передачи данных до 250 Мбит/с позволит посетителям природного парка скачивать или загружать «тяжелый» контент за считанные минуты. Они могут звонить по видеосвязи даже со склона горы, вести прямые эфиры и стримы, слушать онлайн музыку во время спуска, делиться в соцсетях спортивными победами с друзьями, а по вечерам смотреть фильмы в высоком разрешении.

Голосовая связь доступна как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE – она обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение. Абонент может без потери качества общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Государство помогает развивать инфраструктуру связи в малых населенных пунктах. В крупных городах, селах, а также в туристических местах операторы строят объекты связи самостоятельно, в рамках своих инвестиционных планов. Наличие услуг связи сегодня становится неотъемлемым условием комфортной жизни граждан и развития как населенных пунктов, так и туристических мест», – сказал заместитель министра цифрового развития Красноярского края Сергей Гришко.