«Цифра» поможет отслеживать качество вождения карьерной техники

ГК «Цифра» разработала новые функциональные модули для системы контроля загрузки и топлива карьерных самосвалов — «Цифра. СКЗиТ». Теперь система сможет проводить автоматическую диагностику состояния пневмогидравлической подвески, строить карту качества дорог и отслеживать качество вождения. Данная разработка позволяет углубить диагностику технического состояния самосвала и оценить влияние на неё состояния дорог и манеры вождения. Дополнительные модули позволяют изыскивать резервы для повышения экономических показателей работы транспортного средства.

Предыдущая версия системы контроля загрузки и топлива была выпущена компанией «Цифра» в 2022 г. для импортозамещения зарубежных систем (в частности — от Caterpillar и Komatsu), отвечающих за оперативную оценку технического состояния конструкций самосвалов. Ее отличительные особенности — совместимость с техникой от любых производителей и широкие возможности по добавлению дополнительного функционала, что и было реализовано в рамках новых модулей.

Модуль для диагностики технического состояния пневмогидравлических амортизаторов позволяет отслеживать исправность подвески самосвалов в режиме реального времени. Оповещение водителя и ответственных за техническое обслуживание машин о состоянии амортизаторов реализовано в виде светофора: если оборудование исправно, то оно отмечено зеленым индикатором на бортовой панели самосвала и в системах оперативного производственного контроля, если выявлены отклонения в его работе — желтым, а в случае, если требуется ремонт, — красным. Новый инструмент позволяет лучше планировать техническое обслуживание и ремонт подвески без опоры на опыт и квалификацию водителя.

Программно-функциональный модуль «Контроль качества дорог» базируется на алгоритмах, оценивающих состояние дороги (ямы, бугры и прочее) при движении груженого карьерного самосвала на основе фиксируемых изменений давления передней и задней подвески. Финальным результатом этих расчетов является карта качества дорог, помогающая в планировании работы дорожных служб. Также система собирает и анализирует данные о воздействии неровностей дороги на силовые узлы карьерного самосвала при движении. Этот анализ будет полезен для обеспечения своевременного технического обслуживания и безопасной эксплуатации машин.

Модуль «Качество вождения» определяет качество и манеру вождения (резкие торможения, ускорения, соблюдение скоростного режима) и оценивает их влияние на техническое состояние самосвалов. Эти данные могут применяться для оценки квалификации водителя и выявления связи между нарушениями правил вождения и поломками.

Данные модули можно использовать на уже существующем СКЗ. А само решение «Цифра. Система контроля загрузки и топлива» можно использовать как автономно, так и в составе флагманского продукта для горной отрасли — системы диспетчеризации горных работ «Цифра. Карьер».

«С учетом ограничений импорта зарубежного ПО и проникновения на российский рынок горной техники от новых производителей, мы видим большие перспективы для нашей системы контроля загрузки и топлива. Базовая версия «Цифра. СКЗиТ», усиленная новыми модулями, совместима с большинством представленных на рынке самосвалов грузоподъемности от 50 тонн, — сказал Николай Годунов, исполнительный директор дивизиона «Горная промышленность» ГК «Цифра». — Также мы высоко оцениваем потребность в такого рода решениях для малотоннажных машин — с грузоподъемностью от 20 до 60 тонн — дорожных самосвалов. Они активно используются российскими предприятиями, и в этот сектор также проникают новые зарубежные поставщики, в том числе из Индии и Китая. Мы недавно завершили разработку версии СКЗиТ для дорожных самосвалов грузоподъемностью 20-40 тонн и приступили к ее тестированию в реальных производственных условиях».