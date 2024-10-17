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Система управления техническими средствами для морских и речных судов Sitronics KT внесена в реестр российского ПО Минцифры

Разработанный Sitronics KT (входит в Sitronics Group) программный комплекс «Система управления техническими средствами» (СУТС) зарегистрирован в Едином реестре российских программ Минцифры. Решение может применяться также на речных электросудах в составе мостиковых систем.

Программный комплекс СУТС используется в составе систем для обеспечения контроля за состоянием судна и управления такими техническими средствами как энергетическая установка, системы запуска двигателей и вентиляции.

Система обеспечивает централизованный контроль и управление судовыми системами и механизмами, выполняет диагностику оборудования. Вся необходимая информация и органы управления выводятся на пульт управления, располагаемый на мостике судна. При возникновении внештатных ситуаций или неисправностей включается аварийно-предупредительная сигнализация.

«Наша компания специализируется на поставке интегрированных мостиковых систем для морских судов, частью которых является СУТС. Мы видим рост интереса к российским решениям и подобным системам для речных судов, например, недавно оснащали судно «Иния». Наш программный комплекс может применяться также на небольших речных и маломерных морских судах в составе мостиковых систем. Планируется, что он будет использоваться и на речных электросудах», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

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