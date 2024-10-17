«Р7-Офис» и «Эр-Стайл Софтлаб» объединят усилия для развития отечественного ПО

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, и компания «Р7-Офиc» объявили о технологическом партнерстве. Соглашение о партнерстве двух компаний направлено на совместное развитие программных решений, их интеграцию в компании финансового сектора, а также поддержку импортозамещения ПО и создание экосистемы отечественных технологий. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Заместитель генерального директора «Р7-Офис» Антон Мостовой: «Правильный выбор технологического партнера имеет решающее значение, поскольку важно найти компанию, обладающую компетенциями в интеграции и разработке дополнительных компонентов для конечного заказчика. Мы видим огромный потенциал нашего сотрудничества. Уверен, что «Эр-Стайл Софтлаб» смогут доводить до заказчика качественные и своевременные решения на основе наших продуктов, опираясь на свой опыт и умение создавать программные решения, позволяющие интегрироваться в сложные инфраструктуры заказчика. Совместно мы ускорим внедрение российских технологий в финансовый сектор, способствуя развитию отрасли в целом».

Коммерческий директор R-Style Softlab Анастасия Строкова: «R-Style Softlab расширяет возможности партнерского хаба, сформированного для предложения рынку комплексного пакета импортозамещенных решений, соответствующего отраслевым трендам и требованиям клиентов. Технологическое партнерство позволит реализовывать комплексные программы ИТ-трансформации компаний, включающие переход на отечественные решения базового и системного ПО и миграцию корпоративных информационных систем и ПО для отдельных бизнес-направлений на российские аналоги».

Соглашение о партнерстве предполагает реализацию совместных проектов в рамках программы импортозамещения, особенно актуальной в условиях нарастающей потребности российского финансового сектора в надежных и независимых от внешних поставщиков программных решениях. Компании намерены развивать интеграционные решения, направленные на совместимость своих продуктов и поддержку их на долгосрочной основе.

Основной задачей сотрудничества является не только разработка новых технологий, но и их внедрение в систему автоматизированных банковских услуг, а также интеграцию партнерского предложения в новое комплексное решение R-Style Softlab «Банк под ключ».

Компании планируют участие в научно-исследовательских проектах, а также организацию обмена опытом для разработки новых подходов к программному обеспечению. Совместная работа в этом направлении будет включать тестирование и адаптацию отечественных программных решений.