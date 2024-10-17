Музей имени Вадима Орлова открывает виртуальный музей на «3D Платформе»

Музей имени Вадима Орлова совместно с «3D Платформой» создали 3D-визуализации экспонатов из коллекции чугуна. В таком формате можно рассмотреть экспонаты со всех сторон, вглядываться в детали, оценить мастерство их авторов.

Музей имени Вадима Юрьевича Орлова находится в Ярославле в особняке «Дом общества врачей», отсчитывающем свою историю с конца ХVII века. Основа коллекций музея: российский и зарубежный фарфор XVIII–XX веков, чугунное литье, серебро, предметы быта. Особую ценность представляет фарфоровая пластика частных русских заводов Гарднера, Кузнецова, Попова, Миклашевского.

Экспонаты из коллекции музея были оцифрованы с помощью мобильного приложения, разработанного командой «3D Платформы», которое позволяет создавать виртуальные копии экспонатов без установки профессиональной фотостудии. Съемка одного предмета занимает не более 10 минут: необходимо обойти объект и приложение автоматически создаст 3D-визуализацию.

«Мы предлагаем музеям бесплатно воспользоваться возможностью создать виртуальный музей на “3D Платформе” и оцифровать экспонаты с помощью мобильного приложения. Это доступный инструмент, не требующий инвестиций со стороны музея — достаточно iPhone 12+ или аналогичного по качеству смартфона другой марки. Запуск виртуального музея помогает рассказать об экспозициях и привлечь новых потенциальных посетителей, — сказал Константин Попов, генеральный директор «3D Платформы». – Мобильное приложение активно развивается, сейчас мы работаем над новыми режимами съемок. Наша цель, чтобы все музеи страны могли открыть свои виртуальные представительства и показали самые интересные экспонаты. Миссия нашей компании — сохранение культурного наследия и популяризация культурного кода России. Давайте делать это вместе».

«Музей имени Вадима Орлова по стилю подачи коллекции можно отнести к классическому музею. Но нам всегда было интересно все новое, что появляется в музейной среде. Поэтому с удовольствием поучаствовали в новом и необычном проекте - создании виртуальной площадки нашего музея. Константин Попов и его коллеги не побоялись показать один из самых капризных материалов коллекции - чугун. Его снимать и фотографировать очень сложно. Надеемся, что новая платформа заинтересует любителей и специалистов, а также привлечет новых посетителей в музей. Будем рады дальнейшему сотрудничеству», — сказала директор музея Анна Орлова.