МТС первой из операторов оцифровала крупнейшее месторождение за Полярным кругом

МТС развернула мобильную сеть в заполярной зоне Красноярского края — в районе мыса Таналау и Пайяхского месторождения. Доступ к устойчивой связи и мобильному интернету получили несколько тысяч нефтяников, которые не только трудятся на труднодоступном промысле, но и создают комплексную инфраструктуру для работы и проживания в суровых арктических условиях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к сети МТС получили сотрудники ТЭК на территории промышленных участков Пайяхского месторождения, которое находится на Таймыре, в 130 км от Дудинки. Сейчас в районе месторождения возводится промышленная инфраструктура и современный вахтовый жилой городок, а мобильный интернет стандарта LTE позволит нефтяникам решать производственные вопросы, совершать видеозвонки в высоком качестве, общаться с родными и близкими в социальных сетях.

Устойчивая связь МТС появилась также у причалов реки Таналау, правого притока Енисея. Пристани используются как в летнюю, так и в зимнюю навигацию — по Енисею и Северному морскому пути сюда ежегодно завозится огромное количество грузов. В зону нового покрытия МТС попали жилые здания для вахтовиков. Теперь они смогут не только оставаться на связи по рабочим вопросам, но и смотреть фильмы или играть в мобильные игры онлайн в свободное время.

«На севере Красноярского края сосредоточено огромное количество месторождений полезных ископаемых, промышленных предприятий и объектов, которые играют важную роль в экономике и региона, и всей страны. В условиях отдаленности вахтовых поселений от крупных городов и экстремально низких температур Крайнего Севера возможность оставаться на связи с близкими становятся первой необходимостью для работников промыслов. Обеспечение связью людей, живущих и работающих на таких сложных северных территориях — для нас особенно важная задача. Таким образом мы также вкладываемся в развитие экономики региона, а еще создаем базу для внедрения продвинутых сервисов МТС — умного видеонаблюдения, интернета вещей и других», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС ускорила мобильный интернет на крупных месторождениях на севере Красноярского края. Доступ к обновленной сети получили более 3500 работников нефтегазовой промышленности в районе вахтовых поселков на Ванкорском и Юрубчено-Тохомском месторождениях. Мобильный интернет ускорился также в Игарке, где проживает более 3000 человек, и в четырех поселках — Снежногорске, Туре, Туруханске и Байките — общей численностью более 11 тыс. жителей.