Конференция «Сохранить все: безопасность информации»
- Как не затоптать следы хакеров в ходе расследования?
- Как обеспечить безопасность компании без рисков для себя?
- Как выглядит современная платформа защиты данных?
- Как безопаснику начать говорить на языке бизнеса?
Узнайте об этом на конференции «Сохранить все: безопасность информации» — ключевом ИТ- / ИБ-событии осени.
24 октября 2024 г. в Москве пройдет конференция о защите данных на каждом этапе жизненного цикла. В ней примут участие эксперты и разработчики решений в сфере информационной и сетевой безопасности, представители бизнеса и органов государственной власти, профильные юристы.
Пять причин прийти
- Дискуссии о основополагающих аспектах кибербезопасности и решениях для защиты данных.
- Обсуждение ключевой темы 2025 г. «Экономика безопасности данных».
- Разбор практических кейсов безопасности с ТОП-практиками отрасли.
- Хакатон «Следы хакера», где участники будут состязаться в умении расследовать инциденты ИБ с применением современных инструментов для борьбы с киберугрозами.
- Прямой диалог с регуляторами и представителями бизнеса.
Спикеры
- Эксперты отрасли: Сергей Лебедь, Андрей Масалович, Лука Сафонов, Рустэм Хайретдинов, Денис Батранков, Павел Кузнецов и др.
- Представители регуляторов: Евгений Хасин, врио директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры; Дмитрий Шевцов, начальник управления ФСТЭК.
- Представители Ассоциации больших данных, Ассоциации юристов России и других организаций.
- Опытные практики — CISO и CIO крупнейших компаний.
- Специальный гость — писатель-фантаст Вадим Панов поделится видением будущего цифровых технологий и кибербезопасности в условиях глобальной цифровизации.