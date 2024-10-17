Компания ORIGO представляет новый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2224 с поддержкой Loop Detection, QoS и IGMP

Компания ORIGO представляет новый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2224 с поддержкой Loop Detection, QoS и IGMP. Новинка OS2224 реализует востребованный функционал для обеспечения надежной, эффективной работы сетевой инфраструктуры и рекомендована для организации высокоскоростного подключения майнинговых ферм, компьютеров пользователей в корпоративных сетях, офисах, образовательных, медицинских и муниципальных учреждениях. Об этом CNews сообщили представители

Технические преимущества коммутатора OS2224

24 гигабитных медных порта. Не требует настройки и готов к работе сразу после включения питания.



DIP-переключатель для быстрой активации разных режимов работы: Standard – стандартный режим коммутации с поддержкой Loop Detection/ Loop Prevention для отслеживания петель на портах коммутатора и защиты от перегрузок; Network Cloning – функция управления потоком IEEE 802.3x выключена на всех портах; VLAN – режим повышенной сетевой безопасности для изоляции трафика подключенных устройств.

Компания ORIGO представляет новый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2224 с поддержкой Loop Detection, QoS и IGMP

Поддержка IGMP Snooping для улучшенной работы с приложениями многоадресной рассылки.

Поддержка 802.1p QoS для приоритетной передачи чувствительного к задержкам трафика.

Защита от широковещательного шторма.

Поддержка Jumbo-фреймов 15 КБ ускоряет передачу «тяжелых» файлов.

Автоматическое определение полярности кабеля (MDI/MDIX) и согласование скорости передачи.

Поддержка 802.3az Energy-Efficient Ethernet для сокращения энергопотребления при отсутствии сетевой активности.

Коммутатор выполнен в металлическом корпусе с пассивной системой охлаждения, что позволяет размещать его в непосредственной близости от рабочих мест. Набор для крепления в 19” стойку входит в комплект поставки.

OS2224 доступен для заказа с российского склада компании у дистрибьюторов и партнеров ORIGO. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $86.