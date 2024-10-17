ГК «Самолет» и «Домиленд» первые в России запускают для жителей подписочные сервисы по управлению квартирой

Управляющая компания «Самолет» совместно с PropTech-платформой «Домиленд» впервые на российском рынке недвижимости выпустят продукт «Подписки для жителей».

Новый сервис предназначен повысить качество жизни в квартире благодаря тому, что решение большинства бытовых вопросов можно сделать удобным и выгодным, объединив несколько сервисов и услуг в одной подписке.

Такая бизнес-модель реализована в нескольких странах по всему миру - от Китая до Финляндии и США. В России рынок пока не сформирован. 60% потенциальных клиентов сосредоточено в Москве и Московской области, а также в городах с населением более 1 млн человек. Прогнозируется, что при росте доли платежеспособной молодежи и расширении географии управляющей компании в регионах, число подписчиков вырастет до 1,4 млн клиентов к 2026 г., при росте доли платежеспособной молодежи и расширении географии управляющей компании в регионах.

Подписки разделены на три пакета - «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум». В базовый комплект войдут: выделенный чат с менеджером, скидки на услуги управляющей компании, страхование квартиры и скидка в кафе, магазинах и салонах на территории ЖК. «Комфорт» будет дополнен цифровыми сервисами: онлайн кинотеатрами и подписками партнеров, а также увеличенными скидками. Премиум-пакет будет включать в себя регулярный клининг, услуги сантехника, электрика и хаусмастера, а также доступ к уникальным предложениям УК и магазинов на территории ЖК, регулярную уборку.

«Мы проводим мониторинг лучших мировых практик в области сервисов управляющей компании, и давно хотели предложить клиентам системное решение бытовых задач. Сейчас мы максимально близки к такому шагу. Планируем предлагать подписку уже на этапе ожидания строящейся квартиры и заселения. На этапе тестирования сервиса клиенты смогут выбрать разовую услугу или сменить тариф. Наша задача сделать сервис максимально гибким и актуальным для каждого жителя и каждого ЖК. Пилотный запуск пройдет сразу в трех проектах "Самолета"», – сказал Алексей Акиндинов, генеральный директор «Самолет Гостеприимство».

«Жителям мегаполисов, как правило, хочется больше времени посвящать себе и семье и меньше решению проблем. Первыми потребность в пакетном решении бытовой многозадачности обнаружил "Самолет". Благодаря глубокой экспертизе специалистов управляющей компании и команды "Домиленд", мы выпускаем на рынок уникальный продукт, которому сегодня нет аналогов. Уже скоро сервисы станут доступны для клиентов "Самолета", а к концу года решение сможет подключить любая управляющая компания, которая использует платформу "Домиленд"», – сказала Валерия Блюкова, CEO «Домиленд».

Ожидается, что сервисы будут доступны клиентам «Самолета» уже в декабре 2024 г. и укрепят лояльность жителей за счет эксклюзивных предложений в рамках тарифных пакетов и возможности экономить время и средства на заказ и оплату нужных услуг для дома.