Более 5,6 тыс. нарушений зафиксировали народные инспекторы Подмосковья

В 2024 г. жители Московской области через сервис «Народный инспектор» зафиксировали свыше 5,6 тыс. нарушений. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Все цифровые сервисы Московской области собраны в одном приложении – “Добродел”. Это значит, что у жителей всегда под рукой госуслуги, медицинские карты, весь спорт, кружки и секции, а также много другой полезной информации. Также пользователи “Добродела” могут стать народными инспекторами, чтобы вместе сделать наше Подмосковье лучше и комфортнее», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чаще всего через модуль «Народный инспектор» жители сообщали о размещении транспорта на зелёных насаждениях – порядка 4,5 тыс. сообщений. На втором месте находится проблема транспорта, мешающего вывозу ТКО с контейнерной площадки, – свыше 420 сообщений. Замыкают тройку лидеров жалобы на парковку на детских и спортивных площадках, которых набралось более 300.

Также с помощью «Народного инспектора» можно зафиксировать сброс мусора из автотранспорта, незаконные надписи, листовки и объявления, повреждение ливневок и люков, мусор рядом с контейнерной площадкой. Модуль доступен в приложении «Добродел» в блоке «Решаем проблемы вместе».

Чтобы сообщить о проблеме, нужно сделать короткую видеозапись, убедиться, что на ней отражено нарушение. В случае съемки автомобиля необходимо обязательно зафиксировать на видео госномер. Затем необходимо составить описание проблемы и опубликовать информацию о нарушении.