Высокотехнологичный ИT-продукт внедрен для контроля за качеством строительства жилого комплекса на Лужнецкой набережной

Контроль за качеством выполнения генподрядных работ на строительной площадке проекта Luzhniki Collection осуществляется с помощью цифрового МT-сервиса — собственной интеллектуальной разработки девелопера. Программное решение представляет собой симбиоз web-сервиса и мобильного приложения и является единым источником данных, интегрированным со всеми информационными системами компании. Девелопер проекта – Инвестиционная группа «Абсолют». Генеральный подрядчик – «Энка». Об этом CNews сообщили представители «Абсолют».

Функционально реализованное ИT-решение является комплексной автоматизированной системой взаимодействия между застройщиком и генеральным подрядчиком, благодаря которой обеспечивается контроль качества и прозрачность процесса выполнения строительно-монтажных работ. У генподрядчика имеется доступ к единой интегрированной базе данных проекта, что даёт возможность в режиме реального времени получать необходимую информацию по объекту и фиксировать строительный статус.

Главное преимущество цифровой платформы — обеспечение бесшовного контроля строительного процесса — от выстраивания рабочего взаимодействия с генподрядной организацией до введения готового объекта в эксплуатацию, что позволяет существенно оптимизировать временные издержки и обеспечивать прозрачность взаимодействия сторон.

С помощью сервиса ведется операционный и приемочный контроль, фиксируются замечания, автоматически формируются предписания, осуществляется электронное подписание документов. Внутренняя система уведомлений и аналитических отчетов предоставляет доступ к информации о статусе проекта всем участникам процесса. На этапе готовности объекта функции платформы обеспечивают прозрачную передачу объекта и инженерных систем Управляющей компании.

Цифровизация операционных процессов на строительной площадке сокращает временные издержки на 60%, что существенно повышает эффективность работы.