В «Ситилинке» стартовали продажи игровых ноутбуков OSiO CyberLine

«Ситилинк» открыл продажи линейки игровых ноутбуков CyberLine от российского бренда OSiO. В ассортименте две модели и семь различных конфигураций на базе процессоров Intel. Новинки получили большие яркие экраны с диагоналями 16 и 17,3 дюймов, 16 ГБ оперативной памяти и солидный объем внутренней памяти – 512 ГБ. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Бренд был основан в 2023 г. компанией «ICL Техно». Продукция OSiO изготавливается в России на заводе вычислительной техники ICL, расположенном в особой экономической зоне «Иннополис». OSiO уделяет особое внимание тестированию своих продуктов, а проверка качества проходит в несколько этапов, включая проверку портов, интерфейсов и нагрузочное тестирование компонентов в стресс-зоне.

OSiO CyberLine C160i

Младшая 16-дюймовая модель выполнена в стильном металлическом корпусе кофейного оттенка. Экран с IPS-матрицей, разрешением 1920х1200 пикселей и яркостью 400 кд/м2 поддерживает цветовой охват sRGB 100%, что придется кстати не только в играх, но и при работе с графикой. Частота обновления экрана составляет 165 Гц.

В «Ситилинке» стартовали продажи игровых ноутбуков OSiO CyberLine

За производительность ноутбука отвечают процессоры Intel Core i5 и Core i7 двенадцатого поколения. Объем оперативной памяти стандарта DDR4 составляет 16 ГБ – с возможностью расширения до 64 ГБ. Пользователям доступны конфигурации с дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3050 (6GB), RTX 4050 (6GB) и RTX 4060 (8GB).

Среди других особенностей также стоит отметить поддержку Wi-Fi 6, веб-камеру с разрешением 2 МП и полноразмерную клавиатуру, оснащенную RGB-подсветкой с 15 режимами и четырьмя уровнями яркости.

OSiO CyberLine C170i

Старшая модель выполнена в цвете «графит» и получила Full-HD экран с IPS-матрицей, диагональю 17,3 дюйма и частотой обновления 144 Гц. В OSiO CyberLine C170i, как и в младшей модели, реализована RGB-подсветка клавиатуры и есть возможность увеличить оперативную память с 16 до 64 ГБ.

Покупателям доступны три конфигурации с процессорами Intel Core i5 и Core i7 двенадцатого поколения и дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3050 (6GB), RTX 4050 (6GB) и RTX 4060 (8GB).

Стоимость модели CyberLine C160i с процессором Intel Core i5 (12600H) и видеокартой RTX 3050 (6GB) на старте продаж составляет 92,9 тыс. руб. Стоимость модели CyberLine C160i с процессором Intel Core i5 (12600H) и видеокартой RTX 4050 (6GB) на старте продаж составляет 106,9 тыс. руб. Стоимость модели CyberLine C160i с процессором Intel Core i5 (12600H) и видеокартой RTX 4060 (8GB) на старте продаж составляет 116,9 тыс. руб. Стоимость модели CyberLine C160i с процессором Intel Core i7 (12650H) и видеокартой RTX 4060 (8GB) на старте продаж составляет 124,9 тыс. руб. Стоимость модели CyberLine C170i с процессором Intel Core i5 (12600H) и видеокартой RTX 3050 (6GB) на старте продаж составляет 90,9 тыс. руб. Стоимость модели CyberLine C170i с процессором Intel Core i5 (12600H) и видеокартой RTX 4050 (6GB) на старте продаж составляет 104,9 тыс. руб. Стоимость модели CyberLine C170i с процессором Intel Core i7 (12650H) и видеокартой RTX 4060 (8GB) на старте продаж составляет 122,9 тыс. руб.