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Российский мессенджер Frisbee запускает поддержку SIP-телефонии: новый уровень корпоративной коммуникации

В российском корпоративном мессенджере Frisbee появилась поддержка SIP-телефонии. Эта функция, нечасто встречающаяся в мессенджерах, расширяет возможности коммуникации внутри компаний. Об этом CNews сообщили представители Frisbee.

Корпоративная телефония исторически присутствует в российских компаниях, обеспечивая связь между сотрудниками в подразделениях. Внедрение SIP-телефонии в мессенджер Frisbee учитывает эту практику, позволяя пользователям корпораций совершать звонки прямо из мессенджера как на мобильные, так и на телефоны корпоративной телефонии, которая внедрена в компании.

Интеграция мессенджера с корпоративной SIP-телефонией и поддержка полноценной интеграции с корпоративной Active Directory позволяет автоматически подтягивать данные о пользователях: их фотографии, имена и номера телефонов, включая номера корпоративной телефонии. Это обеспечивает полную автоматизацию процессов и упрощает взаимодействие сотрудников внутри компании.

Кроме того, поддержка SIP-телефонии в мессенджере Frisbee позволяет не только совершать звонки на корпоративные телефоны, но и добавлять таких пользователей в видеоконференции. Это означает, что можно легко подключить сотрудников к обсуждениям, используя стационарные телефоны в переговорных комнатах.

С помощью SIP-телефонии в мессенджере на сеансы видео-конференц-связи можно подключать пользователей, используя стационарные телефоны компании.

«Внедрение поддержки SIP-телефонии в корпоративные мессенджеры — редкость, которая делает Frisbee уникальным инструментом для эффективной и многогранной коммуникации внутри компаний. SIP-телефония в мессенджере Frisbee предоставляет пользователям возможность работать в новой экосистеме корпоративного мессенджера, сохраняя при этом привычные подходы и культуру общения в корпоративной среде», — сказал руководитель команды разработки российского корпоративного мессенджера Frisbee Александр Фираго.

К видеоконференции присоединяются не только сотрудники со своих аккаунтов в мессенджере, но и через стационарные телефоны компании.

Также в одной из последних версий мессенджера Frisbee реализован Bot Creator для создания и развертывания чат-ботов через диалоговые интерфейсы (по аналогии с BotFather в Telegram), добавлены голосовые сообщения и треды.

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